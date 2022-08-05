Уряд не очікує збільшення кількості субсидіантів через війну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд не очікує збільшення кількості субсидіантів через війну

Казна та Політика
143
Уряд не очікує збільшення кількості субсидіантів через війну
Уряд не очікує збільшення кількості субсидіантів через війну
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що уряд не очікує збільшення кількості одержувачів житлових субсидій у зв’язку з війною.
«Ми маємо запланований субсидійний бюджет, збільшили його на 3 млрд грн порівняно з минулим роком. З травня субсидії призначені та виплачуються, заборгованості немає, лише можуть бути невеликі затримки, пов’язані з казначейством», — сказала Жолнович в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання, чи вплине війна на обсяги комунальних субсидій.
Читайте також
Також вона зазначила, що уряд вживає заходів для того, щоб викупити наперед певну кількість газу й енергоносіїв, аби не збільшувалися тарифи взимку. Це дасть змогу не загнати людей у ще більший стан бідності, щоб для них не сильно зросла платіжка.
«Тому ми не очікуємо, що величезна кількість людей прийде по субсидії порівняно з минулими роками. Очікується приблизно така сама кількість субсидіантів», — заявила міністр.

Довідка Finance.ua:

  • отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, яку українці між собою називають допомога від ООН, не вплине на можливість отримати субсидію;
  • українці не залишаться без субсидій в опалювальному сезоні 2022-2023 років, незважаючи на війну з росією;
  • уряд 25 травня затвердив зміни до Порядку призначення субсидій.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.