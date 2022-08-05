Уряд не очікує збільшення кількості субсидіантів через війну — Finance.ua

Уряд не очікує збільшення кількості субсидіантів через війну
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що уряд не очікує збільшення кількості одержувачів житлових субсидій у зв’язку з війною.
«Ми маємо запланований субсидійний бюджет, збільшили його на 3 млрд грн порівняно з минулим роком. З травня субсидії призначені та виплачуються, заборгованості немає, лише можуть бути невеликі затримки, пов’язані з казначейством», — сказала Жолнович в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання, чи вплине війна на обсяги комунальних субсидій.
Також вона зазначила, що уряд вживає заходів для того, щоб викупити наперед певну кількість газу й енергоносіїв, аби не збільшувалися тарифи взимку. Це дасть змогу не загнати людей у ще більший стан бідності, щоб для них не сильно зросла платіжка.
«Тому ми не очікуємо, що величезна кількість людей прийде по субсидії порівняно з минулими роками. Очікується приблизно така сама кількість субсидіантів», — заявила міністр.
Довідка Finance.ua:
- отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, яку українці між собою називають допомога від ООН, не вплине на можливість отримати субсидію;
- українці не залишаться без субсидій в опалювальному сезоні 2022-2023 років, незважаючи на війну з росією;
- уряд 25 травня затвердив зміни до Порядку призначення субсидій.
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