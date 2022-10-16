Хто має право на отримання субсидії — Finance.ua
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Хто має право на отримання субсидії

Особисті фінанси
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Субсидії — це певні виплати з державного бюджету України для оплати послуг, якими можуть користуватися деякі категорії населення. У 2022-му році змінилася система виплат субсидій. Хто має право на субсидію в Україні в 2022 році, і що відомо про нововведення.
Хто має право на отримання субсидії — нюанси і положення
Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначають одному з членів домогосподарства, який:
  • зареєстрований в житловому приміщенні;
  • не зареєстрований у житловому приміщенні, але фактично проживає в ньому на підставі договору оренди житла, за рішенням суду або на інших законних підставах;
  • не зареєстрований у житловому приміщенні, але фактично проживає в ньому без договору найму (оренди) житла та має статус внутрішньо переміщеної особи.
Для того, щоб оформити субсидію, вам потрібно надати наступні документи:
  • паспорт заявника;
  • ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • інформацію про всіх членів домогосподарства;
  • довідки про доходи, інформація про які відсутня в Державній податковій службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування (якщо немає можливості підтвердити такі доходи довідкою, до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру);
  • копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);
  • договір оренди житла (за наявності).
При цьому, важливо задекларувати всіх проживаючих в квартирі людей. Якщо оформити заявку протягом двох місяців з початку опалювального сезону, то субсидію призначать з його початку. Суму допомоги на оплату рахунків за тепло розраховують за період з 16 жовтня по 15 квітня.

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За матеріалами:
УНІАН
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