Новий крок до «цифрового безвізу» з ЄС: Рада ухвалила важливий закон — Finance.ua

Новий крок до «цифрового безвізу» з ЄС: Рада ухвалила важливий закон Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Новий крок до «цифрового безвізу» з ЄС: Рада ухвалила важливий закон

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 6173 про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементацію законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.

Як повідомляє Урядовий портал, «за» проголосували 289 депутатів.

Закон пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС. Національне законодавство у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг буде максимально наближене до європейських вимог. Це стане фундаментом для підписання у майбутньому Угоди між Україною та ЄС щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг.

Подібну Угоду ЄС не укладав з жодною третьою країною.

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Для українців, які перебувають в країнах Європейського Союзу, та для України загалом Закон відкриває нові можливості у сфері електронної ідентифікації й електронних довірчих послуг:

можливість отримати кваліфікований електронний підпис дистанційно;

широкий асортимент засобів е-ідентифікації всіх рівнів довіри;

можливість користуватися е-довірчими послугами навіть тоді, коли їх надавач припинить діяльність;

доступ до українських онлайн-послуг із-за кордону;

подати документи для отримання електронного підпису можна буде у нотаріусів та в ЦНАП;

безпека даних в інформаційних системах, де використовують засоби е-ідентифікації за європейськими стандартами;

можливість проходження процедури оцінки відповідності в іноземному органі з оцінки відповідності;

правові основи для визнання та використання гаманців з цифровою ідентифікацією.

Це означає, що Україна визнаватиме КЕП Європейського Союзу. Зі свого боку в ЄС зможуть тимчасово визнавати український кваліфікований електронний підпис як удосконалений до укладення Угоди з ЄС, а після — як кваліфікований електронний підпис.

Також в Україні будуть визнавати засоби електронної ідентифікації, оскільки вони відрізняються від вже встановлених у нашій країні.

Це важливий крок у розбудову цифрового майбутнього України та отримання цифрового безвізу з ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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