Новий крок до «цифрового безвізу» з ЄС: Рада ухвалила важливий закон — Finance.ua

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Новий крок до «цифрового безвізу» з ЄС: Рада ухвалила важливий закон

Казна та Політика
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Новий крок до «цифрового безвізу» з ЄС: Рада ухвалила важливий закон
Новий крок до «цифрового безвізу» з ЄС: Рада ухвалила важливий закон
Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 6173 про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементацію законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.
Як повідомляє Урядовий портал, «за» проголосували 289 депутатів.
Закон пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС. Національне законодавство у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг буде максимально наближене до європейських вимог. Це стане фундаментом для підписання у майбутньому Угоди між Україною та ЄС щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг.
Подібну Угоду ЄС не укладав з жодною третьою країною.
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Для українців, які перебувають в країнах Європейського Союзу, та для України загалом Закон відкриває нові можливості у сфері електронної ідентифікації й електронних довірчих послуг:
  • можливість отримати кваліфікований електронний підпис дистанційно;
  • широкий асортимент засобів е-ідентифікації всіх рівнів довіри;
  • можливість користуватися е-довірчими послугами навіть тоді, коли їх надавач припинить діяльність;
  • доступ до українських онлайн-послуг із-за кордону;
  • подати документи для отримання електронного підпису можна буде у нотаріусів та в ЦНАП;
  • безпека даних в інформаційних системах, де використовують засоби е-ідентифікації за європейськими стандартами;
  • можливість проходження процедури оцінки відповідності в іноземному органі з оцінки відповідності;
  • правові основи для визнання та використання гаманців з цифровою ідентифікацією.
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Це означає, що Україна визнаватиме КЕП Європейського Союзу. Зі свого боку в ЄС зможуть тимчасово визнавати український кваліфікований електронний підпис як удосконалений до укладення Угоди з ЄС, а після — як кваліфікований електронний підпис.
Також в Україні будуть визнавати засоби електронної ідентифікації, оскільки вони відрізняються від вже встановлених у нашій країні.
Це важливий крок у розбудову цифрового майбутнього України та отримання цифрового безвізу з ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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