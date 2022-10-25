В Україні цифровізують низку соціальних сервісів — Finance.ua

В Україні цифровізують низку соціальних сервісів Вчора 12:02 — Казна та Політика

В Україні цифровізують низку соціальних сервісів

В Україні продовжують цифровізовувати сервіси для внутрішньо переміщених осіб. Найближчим часом в онлайн переведуть усі складові послуги усиновлення дитини.

Про це в інтерв’ю ua.news розповів Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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«Ми продовжуємо цифровізовувати сервіси для внутрішньо переміщених осіб. Наприклад, вже зовсім скоро надамо можливість онлайн знятись з обліку ВПО або змінити місце проживання. Також, найближчим часом переведемо в онлайн всі складові послуги усиновлення дитини», — розповів Кошеленко.

Також буде цифровізовано 6 допомог, таких як:

допомога малозабезпеченим сім’ям;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога при усиновлені дитини;

допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною.

«Це все стало можливим завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) по всій території України. До речі, в цьому нам допомогли міжнародні організації та програми, такі як ВПП ООН, TAPAS, EGAP, ПРООН в Україні та й інші», — додав чиновник.

За його словами, мета команди — цифровізувати соціальну сферу та перевести всі послуги в онлайн.

«Ми дамо людині можливість самій обирати — отримати послугу онлайн чи офлайн в управліннях соцзахисту населення або ЦНАПах», — пояснив він.

Довідка Finance.ua:

КК «Центр комунального сервісу» (ЦКС) спільно з Міністерством цифрової трансформації України запровадили ідентифікацію споживачів та отримання копій документів за допомогою шерингу в застосунку «Дія»;

українці знову зможуть подавати заявки на внесення даних про власне майно у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно всього у декілька кліків на порталі Дія;

в «Дії» можна буде змінити місце проживання ВПО та скасувати статус. Ці послуги анонсували у Мінцифри і закликали українців долучитися до запису на бета-тест.



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