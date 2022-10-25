В Україні цифровізують низку соціальних сервісів — Finance.ua

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В Україні цифровізують низку соціальних сервісів

Казна та Політика
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В Україні цифровізують низку соціальних сервісів
В Україні цифровізують низку соціальних сервісів
В Україні продовжують цифровізовувати сервіси для внутрішньо переміщених осіб. Найближчим часом в онлайн переведуть усі складові послуги усиновлення дитини.
Про це в інтерв’ю ua.news розповів Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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«Ми продовжуємо цифровізовувати сервіси для внутрішньо переміщених осіб. Наприклад, вже зовсім скоро надамо можливість онлайн знятись з обліку ВПО або змінити місце проживання. Також, найближчим часом переведемо в онлайн всі складові послуги усиновлення дитини», — розповів Кошеленко.
Також буде цифровізовано 6 допомог, таких як:
  • допомога малозабезпеченим сім’ям;
  • допомога на дітей одиноким матерям;
  • допомога особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю;
  • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • допомога при усиновлені дитини;
  • допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною.
«Це все стало можливим завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) по всій території України. До речі, в цьому нам допомогли міжнародні організації та програми, такі як ВПП ООН, TAPAS, EGAP, ПРООН в Україні та й інші», — додав чиновник.
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За його словами, мета команди — цифровізувати соціальну сферу та перевести всі послуги в онлайн.
«Ми дамо людині можливість самій обирати — отримати послугу онлайн чи офлайн в управліннях соцзахисту населення або ЦНАПах», — пояснив він.

Довідка Finance.ua:

  • КК «Центр комунального сервісу» (ЦКС) спільно з Міністерством цифрової трансформації України запровадили ідентифікацію споживачів та отримання копій документів за допомогою шерингу в застосунку «Дія»;
  • українці знову зможуть подавати заявки на внесення даних про власне майно у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно всього у декілька кліків на порталі Дія;
  • в «Дії» можна буде змінити місце проживання ВПО та скасувати статус. Ці послуги анонсували у Мінцифри і закликали українців долучитися до запису на бета-тест.

Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати

За матеріалами:
ua.news
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