Мінрегіон цифровізує програму «Прихисток»: подання заяв відбуватиметься онлайн — Finance.ua
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Мінрегіон цифровізує програму «Прихисток»: подання заяв відбуватиметься онлайн

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Мінрегіон цифровізує програму «Прихисток»: подання заяв відбуватиметься онлайн
Мінрегіон цифровізує програму «Прихисток»: подання заяв відбуватиметься онлайн
Кабінет Міністрів України прийняв проєкт постанови, який з 1 вересня запроваджує цифровізацію процесів, пов’язаних з виплатою компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у межах програми «Прихисток». Зокрема, прийняття заяви на отримання компенсації, внесення даних про розміщених переселенців відбуватиметься через інформаційно-аналітичну систему.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
«Впровадження такої інформаційно-аналітичної системи для посадових осіб дозволить відслідковувати реалізацію програми „Прихисток“ онлайн та оптимізувати всі її процеси: від прийняття заяв громадян на компенсацію за тимчасове розміщення ВПО — до збору, обробки та формування звітів для виплат. Також завдяки цифровізації зменшиться паперове навантаження на органи місцевого самоврядування та військові адміністрації», — зазначив Олексій Чернишов.
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Також проєктом постанови передбачена можливість отримання компенсації власниками майна віком до 18 років. Зокрема, їх батьки чи опікуни можуть подавати заяви на компенсацію витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням ВПО.
Зазначимо, що за домовленістю Мінрегіону з донорами з вересня передбачається виплата компенсації всім заявникам за рахунок фінансової допомоги від міжнародних організацій. Задля забезпечення відповідних виплат громадянам, які у серпні цього року розмістили ВПО з числа вразливих категорій, проєктом постанови передбачено окремі форми збору даних (заяв, узагальнених переліків та інформації).
Нагадаємо, соціальна програма «Прихисток» діє з ініціативи Уряду. Її мета — забезпечити житлом вимушених переселенців та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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