Кабмін планує удвічі збільшити компенсацію за прихисток переселенців — Верещук — Finance.ua
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Кабмін планує удвічі збільшити компенсацію за прихисток переселенців — Верещук

Особисті фінанси
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Кабмін планує удвічі збільшити компенсацію за прихисток переселенців — Верещук
Кабмін планує удвічі збільшити компенсацію за прихисток переселенців — Верещук
Компенсацію від держави за програмою «Прихисток» для осіб, які розмістили переселенців, планують збільшити удвічі — із 450 до 900 грн.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Миколаєві під час підходу до преси, що транслювався на її Фейсбук-сторінці.
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«Залишаються проблеми, які неможливо вирішити лише на регіональному рівні. Тож ми порушили питання змін до постанов, що є юрисдикцією Кабміну. Люди чекають, що програма „Прихисток“ працюватиме настільки, що не 450, а 900 грн стануть обов’язковими як компенсація від держави, рівно як і від міжнародних партнерів, щоб люди розмістили в себе чергових ВПО, яких, на жаль, ще буде багато, бо війна триває, обстріли не зменшуються, і ми розуміємо, що зима буде важкою», — сказала вона.
Також Верещук зазначила, що за участю народних обранців було напрацьовано низку законодавчих ініціатив про допомогу Миколаївщині та іншим прифронтовим областям, де ведуться бойові дії. Їх планують розглянути найближчим часом, сказала вона.

Довідка Finance.ua:

  • 5 серпня Уряд ухвалив рішення спрямувати 115,6 млн грн на часткову компенсацію витрат за комунальні послуги за червень власникам житла, які тимчасово надали житло вимушеним переселенцям у межах програми «Прихисток». З них понад 31,6 млн грн — це кошти резервного фонду державного бюджету та близько 84 млн грн — кошти міжнародних, благодійних організацій та громадських об’єднань;
  • компенсація від держави йде на покриття витрат на воду, світло, газ, вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет і вугілля.
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За матеріалами:
Укрінформ
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