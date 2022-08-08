Розмір допомоги на компенсацію за розміщення переселенців хочуть подвоїти — Finance.ua

Розмір допомоги на компенсацію за розміщення переселенців хочуть подвоїти Вчора 13:36 — Казна та Політика

Розмір допомоги на компенсацію за розміщення переселенців хочуть подвоїти

Розмір допомоги на компенсацію комунальних платежів за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб планують збільшити вдвічі на опалювальний сезон.

Як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, таке рішення наразі напрацьовує міністерство.

За його словами, українці безкоштовно прихистили сотні тисяч своїх співгромадян.

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5 серпня Уряд прийняв рішення спрямувати 115,6 млн грн на часткову компенсацію витрат за комунальні послуги за червень власникам житла, які тимчасово надали житло вимушеним переселенцям у межах програми «Прихисток». З них понад 31,6 млн грн — це кошти резервного фонду державного бюджету та близько 84 млн грн — кошти міжнародних, благодійних організацій та громадських об’єднань.

У червні у 22 областях прихисток надали для понад 278,5 тис. ВПО. Але кількість тих, хто прихистив — набагато більша, не всі звертаються за компенсацією.

Загалом за березень-червень власникам житла на часткову компенсацію витрат було спрямовано понад 225 млн грн. З них близько 137,3 млн грн — донорська допомога.

Довідка Finance.ua:

Для участі в програмі з розміщення внутрішньо переміщених осіб потрібно:

1. Внести інформацію про наявне житло на вебресурсі «Прихисток» , якщо ви плануєте розмістити в себе переселенця.

2. Не пізніше наступного дня після розміщення подати заяву до органів місцевого самоврядування, де зазначити дату поселення та дані заселених людей.

3. Для отримання компенсації власник житла не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця має подати до ЦНАПу заяву за встановленою формою та пред’явити такі документи:

документ, який посвідчує його особу;

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника;

довідку внутрішньо переміщеної особи.

4. До 20 числа кожного місяця на рахунок має прийти близько 450 грн компенсації за розміщення кожної особи.

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УНІАН За матеріалами:

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