Центр комунального сервісу» приєднався до сервісу «Дія» — Finance.ua
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Центр комунального сервісу» приєднався до сервісу «Дія»

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КК «Центр комунального сервісу» (ЦКС) спільно з Міністерством цифрової трансформації України запровадили ідентифікацію споживачів та отримання копій документів за допомогою шерингу в застосунку «Дія». На думку фахівців, це зробить сервіс ще зручнішим та швидшим.
Про це повідомив комунальний концерн «Центр комунального сервісу».
Що це дасть
Можливість поділитись цифровими документами вже доступна в усіх точках прийому споживачів ЦКС. Використання інноваційного сервісу спрощує процес подання необхідних заяв, адже за допомогою мобільного застосунку «Дія» відвідувачі центрів можуть передавати копії цифрових документів у кілька кліків.
Як зазначив концерн, окрім оптимізації процесу прийому заяв, шеринг вирішує проблему непоодиноких випадків, коли споживачі забувають або не встигають зробити копії необхідних документів і для вирішення питання доводиться переносити візит на інший час.

Як приймають Дію за кордоном

Як це працює
Щоб поділитися цифровою копією ID-картки, закордонного паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про народження чи довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО) споживачу потрібно лише:
  • зайти в застосунок «Дія»;
  • відкрити сканер QR-кодів (знаходиться у правому верхньому кутку розділу «Документи»);
  • сканувати QR-код, наданий фахівцем ЦКС;
  • підтвердити передачу копій документів у застосунку — ввести код власного Дія.Підпису.
Цифрові копії документів автоматично передаватимуться фахівцю «Центру комунального сервісу», який прикріпить їх до заяви споживача для подальшої обробки заяви.

Що таке додаток «Дія», та як ним користуватися

За матеріалами:
100realty.ua
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