Центр комунального сервісу» приєднався до сервісу «Дія» — Finance.ua

Центр комунального сервісу» приєднався до сервісу «Дія» Вчора 15:14 — Особисті фінанси

КК «Центр комунального сервісу» (ЦКС) спільно з Міністерством цифрової трансформації України запровадили ідентифікацію споживачів та отримання копій документів за допомогою шерингу в застосунку «Дія». На думку фахівців, це зробить сервіс ще зручнішим та швидшим.

Про це повідомив комунальний концерн «Центр комунального сервісу».

Що це дасть

Можливість поділитись цифровими документами вже доступна в усіх точках прийому споживачів ЦКС. Використання інноваційного сервісу спрощує процес подання необхідних заяв, адже за допомогою мобільного застосунку «Дія» відвідувачі центрів можуть передавати копії цифрових документів у кілька кліків.

Як зазначив концерн, окрім оптимізації процесу прийому заяв, шеринг вирішує проблему непоодиноких випадків, коли споживачі забувають або не встигають зробити копії необхідних документів і для вирішення питання доводиться переносити візит на інший час.

Як це працює

Щоб поділитися цифровою копією ID-картки, закордонного паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про народження чи довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО) споживачу потрібно лише:

зайти в застосунок «Дія»;

відкрити сканер QR-кодів (знаходиться у правому верхньому кутку розділу «Документи»);

сканувати QR-код, наданий фахівцем ЦКС;

підтвердити передачу копій документів у застосунку — ввести код власного Дія.Підпису.

Цифрові копії документів автоматично передаватимуться фахівцю «Центру комунального сервісу», який прикріпить їх до заяви споживача для подальшої обробки заяви.

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