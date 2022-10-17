Зареєструвати нерухоме майно знову можна онлайн: як це зробити — Finance.ua

Зареєструвати нерухоме майно знову можна онлайн: як це зробити Вчора 13:00 — Нерухомість

Українці знову зможуть подавати заявки на внесення даних про власне майно у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно всього у декілька кліків на порталі Дія.

Усе можна зробити онлайн.

Реєстратор самостійно надсилає електронний запит у бюро технічної інвентаризації (БТІ), а потім вносить дані у реєстр. Це значно заощаджує час на ходіння по кабінетах. До того ж, у воєнні часи ця послуга вкрай необхідна для збереження прав власності на майно українців.

«Внесення відомостей про речові права на нерухомість є одним із правил майнової гігієни. Реєстрація нерухомого майна підтверджує, що саме ви є його законним власником і маєте відповідні права на користування. А також убезпечує від випадків підробки документів, коли хтось хоче привласнити собі майно, яке йому не належить», — розповідає заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов.

Більшість нерухомого майна, яке існує в Україні, зареєстровано до 2013 року. Відомості про нього зберігаються не в електронному реєстрі, а у паперовій формі в архівах регіональних БТІ. Під час вторгнення чимало архівів БТІ було знищено або розкрадено. Це зайвий раз підтверджує, що така інформація у паперовому форматі ненадійна, це відкритий шлях до шахраїв, які можуть використати підробні документи для оформлення нерухомості на іншу особу. А внесення відомостей в електронний реєстр допоможе максимально убезпечити дані українців.

Зазвичай, щоб внести дані про майно у реєстр нерухомості, необхідно пройти цілий квест. Спочатку у державного реєстратора необхідно взяти направлення у БТІ. Потім у БТІ перевіряють, чи є майно людини в архівах. Якщо є — дають довідку-підтвердження. Із цією довідкою людина знов іде до державного реєстратора. І тільки тоді він вносить дані в електронний реєстр.

Відновлення ж роботи послуги на порталі Дія прибирає весь цей бюрократичний квест. Наразі послуга доступна для власників нерухомого майна Харкова та Чугуївського району Харківської області, Тернополя та Львівської області. Згодом перелік міст розшириться.

Як скористатися послугою

Увійдіть на портал Дія або зареєструйтеся.

Натисніть Послуги → Земля, будівництво, нерухомість → Державна реєстрація прав на нерухоме майно → Подати заяву.

Внесіть потрібну інформацію та скани документів.

Підпишіть заяву з електронним підписом.

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