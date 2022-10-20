Зміна місця проживання та скасування статусу ВПО: у «Дії» тестують нові послуги — Finance.ua
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Зміна місця проживання та скасування статусу ВПО: у «Дії» тестують нові послуги

Особисті фінанси
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Зміна місця проживання та скасування статусу ВПО: у «Дії» тестують нові послуги
Зміна місця проживання та скасування статусу ВПО: у «Дії» тестують нові послуги
Без черг, довідок та походів в держоргани: в «Дії» можна буде змінити місце проживання ВПО та скасувати статус. Ці послуги нині анонсували у Мінцифри і закликали українців долучитися до запису на бета-тест.
Як свідчить статистика, від початку повномасштабної війни 1,4 млн українців подали заяву на отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в Дії. У застосунку вже у кілька кліків можна отримати статус внутрішньо переміщеної особи та оформити регулярні виплати від держави.
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«Зовсім скоро в «Дії» внутрішньо переміщені особи зможуть змінити адресу місця проживання, якщо переїхали до іншого міста. Або ж зовсім скасувати свій статус, якщо ви повернулися на місце постійного проживання. Усе це в декілька кліків, без черг, збору довідок і походів по держорганах.
Перед запуском послуг проводимо бета-тестування, щоб перевірити, чи коректно працює послуга, і наскільки швидко опрацьовують заявки", — йдеться у повідомленні.

Як стати тестувальником нових послуг

Долучитися до тесту можна за цим посиланням.
Також, щоб долучитися до тестування зміни адреси фактичного проживання ВПО, необхідно:
  • мати довідку ВПО в «Дії»;
  • фізично перебувати на місці нового тимчасового проживання, щоб підтвердити геолокацію.
Після старту тестування на пошту надійде лист з детальною інструкцією щодо його проходження.

Довідка Finance.ua:

  • нещодавно додаток «Дія» оновив послугу для внутрішньо переміщених осіб. Тепер заявки будуть оброблятись ще швидше, а гроші нараховуватимуться у більш короткий термін;
  • в Україні переселенці з тимчасово окупованої території можуть претендувати на виплату по 2 тис. грн на дорослих та по 3 тис. грн на дітей. Водночас якщо виплата затримується більш ніж на місяць, необхідно звернутися до органу соцзахисту та з’ясувати причину.

Як працює Дія.Підпис, і для чого він потрібний

За матеріалами:
Finance.ua
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