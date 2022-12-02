Коломойський більше не мільярдер, втратив понад мільярд доларів – Forbes — Finance.ua
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Коломойський більше не мільярдер, втратив понад мільярд доларів – Forbes

Фондовий ринок
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Донедавна мільярдер Ігор Коломойський цьогоріч втратив понад половину своїх статків, оцінка яких впала до 850 млн дол., передусім через втрату в нафтових активах.
Про це йдеться в оцінці Forbes Україна.
Так, найбільшу частку в активах Коломойського становлять нафтові компанії мільярдера у вигляді «Укрнафти» та «Укртатнафти». У листопаді ці підприємства були відчужені державою та передані в управління Міністерства оборони. Крім 500 заправок «Укрнафти», які були відчужені, група «Приват» зберегла близько 1000 АЗС, які оцінюються у 150 млн дол.
Таким чином, оцінка нафтових та газовидобувних активів Коломойського з 920 млн дол у листопаді торік впала до 180 млн дол на листопад цьогоріч.
Інша основа бізнесу групи «Приват» у вигляді металургійних активів (Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи) знецінилася вдвічі, з 310 млн дол до 120 млн дол.
Медіа активи, представлені часткою Коломойського у «Групі 1+1», також знецінилися вдвічі, до 70 млн доларів. Завод «Дніпроазот», що виробляє азотні добрива, впав в оцінці з 50 млн доларів до 30 млн доларів.
Також до скорочення статків бізнесмена додалося падіння вартості активів в енергетиці («Полтаваобленерго», «Сумиобленерго», «Чернігівобленерго» та «Дніпрообленерго») — з 60 до 20 млн дол. Частки в Іллічівському морському рибному порту та Чорноморському паливному термінали знецінилися вдвічі — до 20 млн дол.
Як наслідок, якщо на листопад 2021 року статки Коломойського оцінювалися у 1,95 млрд доларів, то на листопад 2022 року він перестав бути мільярдером, адже статки скоротилися до 850 млн доларів.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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