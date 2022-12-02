У які українські стартапи інвестуватимуть найбільше – дослідження Мінцифри — Finance.ua

У які українські стартапи інвестуватимуть найбільше – дослідження Мінцифри Сьогодні 09:30 — Фондовий ринок

У які українські стартапи інвестуватимуть найбільше – дослідження Мінцифри

Ukrainian Startup Fund опублікував мапу , де позначені напрями технологічних стартапів, у які найбільш охоче інвестуватимуть в Україні. Дослідження проводили разом із Мінцифри й венчурним фондом TA Ventures.

Мапа, зокрема, може бути корисною для підприємців, які планують створити стартап і ще обирають сферу, відзначають у Мінцифри.

На мапі позначені перспективні напрями у сферах будівництва, логістики, харчових й освітніх технологій, кібербезпеки, енергетичного менеджменту, «цифрового здоров’я», фінансових технологій, cоціальної сфери й працевлаштування, а також військових технологій.

Наприклад, у сфері «цифрового здоров’я» пріоритетними визначили напрями, як-от диджитал-терапія та В2В-платформи для підтримки ментального здоров’я, а у сфері військових технологій — захист даних і шифрування.

Мапу стартапів можна завантажити за цим посиланням . На ній також є перелік українських компаній, що вже працюють у визначених сферах.

Це «найбільш важливі й критично необхідні сектори, яким потрібно приділяти увагу вже сьогодні для розвитку України зараз й у післявоєнний час», відзначають у Ukrainian Startup Fund.

«Саме ці технологічні напрями сьогодні мають найбільше перспектив і потенціалу з погляду залучення інвестицій і можливостей для створення якісного продукту й побудови успішної компанії», — додають у Мінцифри.

The Village Україна За матеріалами:

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