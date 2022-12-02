У які українські стартапи інвестуватимуть найбільше – дослідження Мінцифри — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У які українські стартапи інвестуватимуть найбільше – дослідження Мінцифри

Фондовий ринок
68
У які українські стартапи інвестуватимуть найбільше – дослідження Мінцифри
У які українські стартапи інвестуватимуть найбільше – дослідження Мінцифри
Ukrainian Startup Fund опублікував мапу, де позначені напрями технологічних стартапів, у які найбільш охоче інвестуватимуть в Україні. Дослідження проводили разом із Мінцифри й венчурним фондом TA Ventures.
Мапа, зокрема, може бути корисною для підприємців, які планують створити стартап і ще обирають сферу, відзначають у Мінцифри.
На мапі позначені перспективні напрями у сферах будівництва, логістики, харчових й освітніх технологій, кібербезпеки, енергетичного менеджменту, «цифрового здоров’я», фінансових технологій, cоціальної сфери й працевлаштування, а також військових технологій.
Читайте також
Наприклад, у сфері «цифрового здоров’я» пріоритетними визначили напрями, як-от диджитал-терапія та В2В-платформи для підтримки ментального здоров’я, а у сфері військових технологій — захист даних і шифрування.
У які українські стартапи інвестуватимуть найбільше – дослідження Мінцифри
Мапу стартапів можна завантажити за цим посиланням. На ній також є перелік українських компаній, що вже працюють у визначених сферах.
Це «найбільш важливі й критично необхідні сектори, яким потрібно приділяти увагу вже сьогодні для розвитку України зараз й у післявоєнний час», відзначають у Ukrainian Startup Fund.
«Саме ці технологічні напрями сьогодні мають найбільше перспектив і потенціалу з погляду залучення інвестицій і можливостей для створення якісного продукту й побудови успішної компанії», — додають у Мінцифри.
За матеріалами:
The Village Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.