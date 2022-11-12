Вартість всіх українських стартапів оцінили в $23,3 млрд в 2022 році – дослідження — Finance.ua

Вартість всіх українських стартапів оцінили в $23,3 млрд в 2022 році – дослідження Сьогодні 18:05 — Фондовий ринок

Вартість всіх українських стартапів оцінили в $23,3 млрд в 2022 році – дослідження

Dealroom.co разом з Google for Startupsта Atomico провела та опублікувала дослідження ринку стартапів та венчурного капіталу в регіоні Східної та Центральної Європи в 2022 році.

Як повідомляється, основна частка венчурного капіталу розподілялася між такими країнами як Естонія, Чехія Хорватія та Польща.

Україна займає шосту позицію з обсягом венчурного капіталу в 246 млн евро.

Інфографіка: dealroom.co

Україна в цьому дослідженні займає окрему стрічку. Загальну сукупну вартість всіх українських стартапів дослідники оцінили в 23,3 млрд евро. У минулому році вона була вища — 27,1 млрд евро.

Інфографіка: dealroom.co

Також у дослідженні згадуються нові зірки-стартапи в Україні, «готові написати майбутнє».

До них дослідники відносять:

Elai (Український стартап Elai.io дозволяє робити відео-презентації, в яких віртуальний персонаж буде озвучувати текст). Upswot (робить дашборд, який збирає дані з бізнес‑сервісів — наприклад, бухгалтерії або CRM). TurnKey Lender (на основі AI автоматизує повний процес кредитування для будь-якого бізнесу). Awesomic (платформа для дизайнерів та тасків для них),. Better Me (розробляє ІТ-продукти для здорового способу життя). Respeacher (працює над технологією, яка здатна скопіювати звучання голосу будь-якої людини). Mate academy (навчає світчерів, які хочуть працювати в ІТ).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.