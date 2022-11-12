Вартість всіх українських стартапів оцінили в $23,3 млрд в 2022 році – дослідження — Finance.ua
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Вартість всіх українських стартапів оцінили в $23,3 млрд в 2022 році – дослідження

Фондовий ринок
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Вартість всіх українських стартапів оцінили в $23,3 млрд в 2022 році – дослідження
Вартість всіх українських стартапів оцінили в $23,3 млрд в 2022 році – дослідження
Dealroom.co разом з Google for Startupsта Atomico провела та опублікувала дослідження ринку стартапів та венчурного капіталу в регіоні Східної та Центральної Європи в 2022 році.
Як повідомляється, основна частка венчурного капіталу розподілялася між такими країнами як Естонія, Чехія Хорватія та Польща.
Україна займає шосту позицію з обсягом венчурного капіталу в 246 млн евро.
Інфографіка: dealroom.co
Інфографіка: dealroom.co
Україна в цьому дослідженні займає окрему стрічку. Загальну сукупну вартість всіх українських стартапів дослідники оцінили в 23,3 млрд евро. У минулому році вона була вища — 27,1 млрд евро.
Інфографіка: dealroom.co
Інфографіка: dealroom.co
Також у дослідженні згадуються нові зірки-стартапи в Україні, «готові написати майбутнє».
До них дослідники відносять:
  1. Elai (Український стартап Elai.io дозволяє робити відео-презентації, в яких віртуальний персонаж буде озвучувати текст).
  2. Upswot (робить дашборд, який збирає дані з бізнес‑сервісів — наприклад, бухгалтерії або CRM).
  3. TurnKey Lender (на основі AI автоматизує повний процес кредитування для будь-якого бізнесу).
  4. Awesomic (платформа для дизайнерів та тасків для них),.
  5. Better Me (розробляє ІТ-продукти для здорового способу життя).
  6. Respeacher (працює над технологією, яка здатна скопіювати звучання голосу будь-якої людини).
  7. Mate academy (навчає світчерів, які хочуть працювати в ІТ).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
dev.ua
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