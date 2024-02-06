День фінансів: бронювання від мобілізації, шлюб онлайн, виплати на дитину у 2024 році — Finance.ua

День фінансів: бронювання від мобілізації, шлюб онлайн, виплати на дитину у 2024 році Вчора 18:00

Вівторок, 6 лютого. Невдовзі військовозобов'язаних працівників будуть бронювати за новим механізмом, а українці зможуть одружуватись по відео.

Новий механізм бронювання працівників. Українська влада Українська влада планує розробити новий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають призову. Президент Володимир Зеленський заявив, що без людей, які працюють, не буде заробітних плат, але при цьому не потрібно забувати про ротацію військових на передовій.

До речі, Верховна Рада схвалила скорочення строків подачі альтернативних законопроєктів про посилення мобілізації.

Перший транш за програмою на 50 млрд євро. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила , що перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро надійде до України вже у березні. «Європа вірна своєму слову», — сказала вона, зазначивши, що ЄС продовжить надавати таке необхідне та передбачуване фінансування «нашому сміливому партнеру та майбутньому члену».

Шлюб онлайн. Голова Мінцифри Федоров Голова Мінцифри Федоров анонсував запуск послуги онлайн-шлюбу за допомогою відео в мобільному застосунку «Дія» вже найближчим часом. Можна буде просто одружитися в «Дії» за допомогою відео.

Сім'ї, які планують дати життя маленьким українцям, в сучасних реаліях зіштовхуються з низкою викликів. Один з них і чи не найважливіший — фінансовий. Поява дитини стане суттєвим навантаженням на бюджет сім'ї. Але певну підтримку в цьому питанні надає держава. У новій статті розповімо, хто і яку допомогу може отримати у 2024 році:

Міжнародні резерви. За За даними НБУ, станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 525,0 млн. У січні вони знизилися на 4,9%.

Також дані Нацбанку свідчать, що середній курс продажу готівкового долара в Україні в січні 2024 року зріс на 1,9% до 38,56 гривень за долар.

Зарплати ІТ-спеціалістів. Аналітика Djinni Аналітика Djinni показує , що зарплати ІТ-спеціалістів впали на $100−500 порівняно з січнем 2023. Помітне зниження лише у кандидатів з 3−4 роками досвіду: медіана знизилась з $2800 до 2500.

За скільки Іран продає шахеди росії. Група хакерів Prana Network зламала поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder на яких знаходився масив даних про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для росії. Спочатку іранська сторона Група хакерів Prana Network зламала поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder на яких знаходився масив даних про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для росії. Спочатку іранська сторона хотіла продавати росії Shahed-136 по ціні 375 тис. доларів за одиницю. Однак у ході перемовин її знизили до 193 тис. доларів при замовленні 6000 одиниць.

Ціни на оренду житла. Експерти Dim. ria Експерти Dim. ria розповіли , що в січні 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці становила 16 630 грн, а в області - 9 659 грн. За місяць середня ціна знизилася на 18% у Волинській області. Також у Сумській області - на 14% і Чернівецькій області - на 12%. В матеріалі за посиланням розповідаємо, скільки коштує купити цього року квартиру в Чехії.

Міжнародна доставка посвідчення водія. Міжнародна доставка посвідчень водія з 6 лютого Міжнародна доставка посвідчень водія з 6 лютого стала доступна у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії. Загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи.

Падіння продажів у McDonald’s. Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s прозвітувала про квартальні продажі. Вперше за 4 роки компанія зафіксувала падіння продажів. На це вплинула війна на Близькому Сході, а також зниження виторгу в Китаї та Індії.

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