Курс долара на готівковому ринку за останній місяць зріс майже на 2% - НБУ — Finance.ua

Курс долара на готівковому ринку за останній місяць зріс майже на 2% - НБУ Вчора 15:01 — Валюта

Курс долара на готівковому ринку за останній місяць зріс майже на 2% - НБУ

Середній курс продажу готівкового долара в Україні в січні 2024 року зріс на 1,9% до 38,56 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Середній курс зріс через значний попит на початку місяця.

Таблиця: РБК-Україна

Курс долара зріс наприкінці грудня 2023 року і досягнув максимуму на початку січня — 39,50 грн/долар, проте потім почав знижуватися. У результаті, протягом січня на готівковому ринку впав з 39,05 до 38,25 грн/долар (продаж).

Офіційний курс НБУ за місяць знизився на 11 копійок — з 37,98 до 37,87 грн/долар.

За даними НБУ, українці у січні 2024 року купили в банках рекордний за 11 років обсяг валюти — 1,103 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій раніше заявив, що ситуація на валютному ринку в січні поступово поліпшувалася на тлі згасання ефектів від значних бюджетних видатків наприкінці року;

за його словами, обмінний курс відреагував на поліпшення балансу попиту та пропозиції - з початку року він зміцнився на 1,2%;

він наголосив, що наявний обсяг міжнародних резервів дає змогу НБУ забезпечувати курсову стійкість і надалі.

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