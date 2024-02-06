Курс долара на готівковому ринку за останній місяць зріс майже на 2% - НБУ — Finance.ua
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Курс долара на готівковому ринку за останній місяць зріс майже на 2% - НБУ

Валюта
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Курс долара на готівковому ринку за останній місяць зріс майже на 2% - НБУ
Курс долара на готівковому ринку за останній місяць зріс майже на 2% - НБУ
Середній курс продажу готівкового долара в Україні в січні 2024 року зріс на 1,9% до 38,56 гривень за долар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
Середній курс зріс через значний попит на початку місяця.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Курс долара зріс наприкінці грудня 2023 року і досягнув максимуму на початку січня — 39,50 грн/долар, проте потім почав знижуватися. У результаті, протягом січня на готівковому ринку впав з 39,05 до 38,25 грн/долар (продаж).
Офіційний курс НБУ за місяць знизився на 11 копійок — з 37,98 до 37,87 грн/долар.
За даними НБУ, українці у січні 2024 року купили в банках рекордний за 11 років обсяг валюти — 1,103 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

  • заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій раніше заявив, що ситуація на валютному ринку в січні поступово поліпшувалася на тлі згасання ефектів від значних бюджетних видатків наприкінці року;
  • за його словами, обмінний курс відреагував на поліпшення балансу попиту та пропозиції - з початку року він зміцнився на 1,2%;
  • він наголосив, що наявний обсяг міжнародних резервів дає змогу НБУ забезпечувати курсову стійкість і надалі.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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