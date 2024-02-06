Міжнародні резерви становили 38,5 млрд дол. США за станом на початок лютого — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міжнародні резерви становили 38,5 млрд дол. США за станом на початок лютого

Казна та Політика
167
Міжнародні резерви становили 38,5 млрд дол. США за станом на початок лютого
Міжнародні резерви становили 38,5 млрд дол. США за станом на початок лютого
Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 525,0 млн дол. США. У січні вони знизилися на 4,9%.
Про це повідомив НБУ.
Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.
Загалом упродовж січня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.
  • По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України
НБУ, відповідно до балансових даних, продав на валютному ринку 2 549,1 млн дол. США та викупив до резервів 16,0 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в січні становив 2 533,1 млн дол. США, зменшившись на 29% порівняно з груднем.
  • По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 898,9 млн дол. США. З цієї суми:
  • 512,1 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • 386,8 млн дол. США — позикові та грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 441,6 млн дол. США, з яких:
  • 368,5 млн дол. США — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • 69,6 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • 3,5 млн дол. США — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
  • По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)
У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 86,3 млн дол. США.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:
  • не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;
  • не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.