Міжнародні резерви становили 38,5 млрд дол. США за станом на початок лютого — Finance.ua

Міжнародні резерви становили 38,5 млрд дол. США за станом на початок лютого Вчора 17:00 — Казна та Політика

Міжнародні резерви становили 38,5 млрд дол. США за станом на початок лютого

Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 525,0 млн дол. США. У січні вони знизилися на 4,9%.

Про це повідомив НБУ.

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.

Загалом упродовж січня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України

НБУ, відповідно до балансових даних, продав на валютному ринку 2 549,1 млн дол. США та викупив до резервів 16,0 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в січні становив 2 533,1 млн дол. США, зменшившись на 29% порівняно з груднем.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 898,9 млн дол. США. З цієї суми:

512,1 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

386,8 млн дол. США — позикові та грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 441,6 млн дол. США, з яких:

368,5 млн дол. США — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

69,6 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

3,5 млн дол. США — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 86,3 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;

не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

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