FinYear: Як трансформуватиметься ринок в умовах нових правил регулювання — Finance.ua

FinYear: Як трансформуватиметься ринок в умовах нових правил регулювання
У Києві 16 лютого 2024 року в UNIT. city відбудеться визначна подія для фахівців у сфері фінансових технологій, банкінгу та небанківських фінансових компаній — конференція FinYear.
Банки, небанківські фінансові компанії та представники фінтеху зберуться разом, щоб обговорити те, як трансформується ринок в умовах нових правил регулювання, які законодавчі зміни очікуються та як вони можуть вплинути на майбутнє галузі. А також обговорити виклики, перспективи та тренди, що намітилися у 2024 році.
Програма FinYear
Відкриватиме конференцію заступник Голови НБУ Катерина Рожкова.
З презентаціями виступатимуть керівники ключових департаментів НБУ:
- Михайло Федоренко — директор Департаменту ліцензування НБУ;
- Сергій Савчук — заступник директора Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ;
- Ольга Лобайчук — начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ.
Крім того, говоритимуть про «Сучасні виклики та тренди розвитку банкінгу 2024». Модератором дискусії виступить Анастасія Шевченко, генеральний менеджер Lugera Ukraine.
Учасники дискусії:
- Іван Світек — голова Правління Юнекс Банку;
- Дмитро Поліщук — заступник голови Правління з роздрібного бізнесу ПУМБу;
- Олена Дмітрієва - перший заступник голови Правління Глобус Банку;
- Дмитро Мусієнко — член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку.
Також провідні фахівці та експерти розповідатимуть «Як розвиваються необанки та платіжні системи в умовах воєнного часу».
Учасники дискусії:
- Анна Тігіпко — засновниця IziBank;
- Олексій Рубан — директор з інновацій NovaPay (ГК Nova);
- Олександр Лапко — CEO RozetkaPay;
- Іван Степанець — директор з інновацій iPay.ua.
Деталі та реєстрація на конференцію тут ⚡
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