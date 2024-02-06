Рада скоротила строки подачі альтернативних законопроєктів про мобілізацію — Finance.ua
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Рада скоротила строки подачі альтернативних законопроєктів про мобілізацію

Казна та Політика
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Рада скоротила строки подачі альтернативних законопроєктів про мобілізацію
Рада скоротила строки подачі альтернативних законопроєктів про мобілізацію
Верховна Рада України схвалила скорочення строків подачі альтернативних законопроєктів про посилення мобілізації. «За» проголосували 237 парламентаріїв.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, це хоч і «технічний момент», але по строкам важливий.
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Зазначається, що відповідне рішення відкриває можливість вже на цьому тижні:
  • розглянути законопроєкт на Комітеті;
  • винести його на перше читання.
Як стверджує нардеп Олексій Гончаренко, завтра Рада розгляне законопроект щодо мобілізації у першому читанні.
«Перше читання — це не означає, що законопроєкт буде ухвалений. Якщо він буде проголосований у першому читанні, далі будуть внесення правок і голосування у другому читанні», — наголосив депутат.
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Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів України повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. У законопроекті містяться норми щодо зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки. Бізнес проаналізував його, і чимало норм викликають питання.
Згідно з текстом документу, за неявку особи до ТЦК військкомати зможуть звертатися до суду і вимагати блокування банківських рахунків, заборону на виїзд за кордон і позбавлення водійських прав.

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