Група хакерів дізналась, за скільки Іран продає шахеди росії — Finance.ua

Група хакерів дізналась, за скільки Іран продає шахеди росії Вчора 16:12

Група хакерів Prana Network зламала поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder на яких знаходився масив данних про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для росії.

Данні були оприлюднені в мережі.

4 лютого 2024 року PRANA Network оголосила, що вони успішно зламали сервери електронної пошти підставної компанії Корпусу вартових ісламської революції під назвою Sahara Thunder, яка сприяє незаконному продажу зброї з Ірану в росію.

Серед злитої документації по локалізації виробництва іранських ударних безпілотників в особливій економічній зоні «Алабуга», росія, знайшлись відомості про переговорний процес де зазначались об'єми випуску та вартість дронів.

В документах напряму не називається тип продукту, що виготовляється. Натомість, безпілотники проходять у документах під спеціальним шифром як «моторная лодка типа Dolphin 632».

Згідно з паперами , на 2022 рік росія мала намір випустити на своїх потужностях за ліцензією 6000 іранських безпілотників напротязі 2,5 років.

Іранською стороною було озвучено стартову вартість 23 млн рублів за одиницю (375 тисяч доларів). Однак у ході переговорів було досягнуто домовленості на рівні 12 млн рублів за борт при замовленні 6000 одиниць (193 тисяч доларів) або 18 млн рублів (290 тисяч доларів) при замовленні 2000 одиниць.

Загальна ціна контракту на виробництво, включаючи передачу технологій, обладнання, 6000 комплектів БПЛА, програмного забезпечення, складає 108,5 млрд рублів (1 млрд 750 млн доларів).

Згідно з планами на 2023 рік, за повної локалізації виробництва з мінімальним постачанням іранських комплектуючих прогнозована собівартість Shahed-136 має скласти 4,4 млн рублів (48,8 тисячі доларів) за борт.

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