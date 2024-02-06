У «Дії» найближчим часом запустять нову послугу — Finance.ua

У «Дії» найближчим часом запустять нову послугу Вчора 12:05 — Особисті фінанси

У «Дії» найближчим часом запустять нову послугу

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував запуск послуги онлайн-шлюбу за допомогою відео в мобільному застосунку «Дія» вже найближчим часом.

«Плануємо найближчим часом запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в „Дії“ за допомогою відео. Це буде також дуже технологічно», — сказав Федоров в ефірі національного телемарафону.

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Віцепрем'єр не захотів розкривати більше деталей нового сервісу, але наголосив, що там буде багато цікавих елементів цього процесу.

«Це буде унікально для всього світу. Це дасть можливість нашим військовим одружуватися на дистанції. Це важливий крок», — заявив він.

Федоров наголосив, що послуга буде безпечною і матиме кілька етапів верифікації.

Також він в своєму Telegram-каналі повідомив , що Дія святкує 4 роки і додав, що зараз Дія — це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів.

«Це можливість перереєструвати авто, сплатити податки, купити військові облігації, задонатити на дрони, оформити статус ВПО, податися на відновлення будинку, пошерити документи на авто, відкрити ФОП і скористатися послугою єМалятко», — зазначив Федоров.

Довідка Finance.ua:

у застосунку «Дія» також можна отримати англомовну версію деяких документів;

українці не можуть перетинати державний кордон за допомогою паспорта в застосунку «Дія». Однак деякі документи все ж таки можуть стати в нагоді. При перетині кордону громадяни України мають обов’язково мати при собі фізичний паспорт;



у «Дії» нагадали, які державні установи вже приймають документи з фірмового додатка або визнають електронний підпис, за допомогою якого можна авторизуватися в особистому кабінеті.

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