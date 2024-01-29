Дія.Підпис стане доступний ще одній категорії осіб — Finance.ua

Дія.Підпис стане доступний ще одній категорії осіб Сьогодні 12:40 — Особисті фінанси

Дія.Підпис стане доступний ще одній категорії осіб

Кабмін підтримав постанову, яка надасть змогу розпочати роботу над сервісом, що дозволить віддалено отримувати «Дія.Підпис» юридичним особам. Раніше така послуга була доступна лише для фізичних осіб.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Кабінет Міністрів уніс зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що Дія.Підпис — це найзахищеніший електронний підпис, який можна активувати за лічені секунди в застосунку Дія.

«Тож можна забути про ручки, папери і ксерокси та підписувати всі необхідні документи онлайн. А ще Дія.Підпис можна використовувати для авторизації на платформах та в застосунках», — повідомляють на порталі.

Що зміниться

Завдяки постанові, такий сервіс у майбутньому буде доступний не лише фізичним, а й юридичним особам. Вони зможуть генерувати Дія.Підпис у застосунку Дія незалежно від дії воєнного стану в України.

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Це значно спростить ведення бізнесу, допоможе пришвидшити процеси та зробити більш прозорими дії підприємців.

Як отримати Дія.Підпис:

Авторизуйтесь у застосунку Дія. Перейдіть до Меню — Дія.Підпис. Натисніть Активувати Дія.Підпис. Підтвердьте особу через перевірку за фото. Вигадайте 5-значний код для Дія.Підпису.

Довідка Finance.ua:

Дія.Підпис — кваліфікований електронний підпис, який ви можете використовувати для підписання документів, оформлення послуг у застосунку та на порталі Дія, а також авторизації в застосунках і на сайтах партнерів Дії;

його можна отримати, якщо у вас є хоча б один з цих документів у застосунку Дія: ID-картка, біометричний закордонний паспорт, закордонний паспорт, виданий після 2015 року або посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання;



термін Дія.Підпису — один рік або до моменту його видалення. Створення Дія.Підпису — безоплатна послуга.



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