Як підписати документи з Дія.Підпис — Finance.ua
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Як підписати документи з Дія.Підпис

Казна та Політика
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Минулого року Міністерство цифрової трансформації України запустило нову реалізацію кваліфікованого електронного підпису — Дія.Підпис.
Дія.Підпис — це нова реалізація КЕП. Загалом електронний підпис — це дані, які забезпечують цілісність документів (щось на кшталт напису на копіях «З оригіналом згідно». — Авт.) та ідентифікують особу, тобто гарантують, що документ підписали саме ви, а не третя особа.
Якщо ще простіше, то електронний підпис — це файл, в якому зашифрована особиста інформація про підписанта.
Електронний підпис може зберігатися у вигляді MobileID (технологія передбачає зберігання особистих ключів електронного підпису на SIM-карті), підпису на ID-картці чи захищеному носії інформації, наприклад, на флешці.

Як підписати документи з Дія.Підпис

Підписати документ можна через сайт Центрального засвідчувального органу.
Оберіть «Підписати документ», а потім — Дія.Підпис. Система згенерує QR-код, який потрібно зчитати через застосунок «Дія». Для цього відкрийте застосунок і на головному екрані клацніть на поле QR у верхньому правому куті.
Коли ви зіскануєте згенерований системою QR-код, на екрані з’явиться запит на підпис документа. Оберіть «Підписати».
Далі потрібно підтвердити особу одним зі способів через:
  • перевірку за фото — це ось та «руханка» головою і моргання очима;
  • NFC — прикласти до смартфону з NFC-модулем ID-картку або біометричний паспорт для виїзду за кордон;
  • BankID — «Дія» отримає інформацію від вашого банку.
Потім введіть PIN-код для Дія.Підпису — готово. Ви потрапите на вікно, в якому будуть ваш дані, а також сам файл підпису з розширенням .cer — перед ним має іти багато літер і цифр.

Як перевірити підписаний документ

Так само — через сайт Центрального засвідчувального органу. Тільки цього разу потрібно обрати «Перевірити підпис».
У спеціальне віконечко вам потрібно або перетягнути, або завантажити файл через браузер.
Портал надасть інформацію про накладені підписи, а також ви зможете завантажити оригінальний файл та ознайомитись з його змістом.
Під час роботи сервісу інформація, що міститься у файлах користувача, оброблюється в браузері та не передається на сторону надавача послуг.
Читайте більше в матеріалі 

Як працює Дія.Підпис, і для чого він потрібний

За матеріалами:
Finance.ua
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