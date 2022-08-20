Як підписати документи з Дія.Підпис — Finance.ua

Як підписати документи з Дія.Підпис Вчора 11:10 — Казна та Політика

Минулого року Міністерство цифрової трансформації України запустило нову реалізацію кваліфікованого електронного підпису — Дія.Підпис.

Дія.Підпис — це нова реалізація КЕП. Загалом електронний підпис — це дані, які забезпечують цілісність документів (щось на кшталт напису на копіях «З оригіналом згідно». — Авт.) та ідентифікують особу, тобто гарантують, що документ підписали саме ви, а не третя особа.

Якщо ще простіше, то електронний підпис — це файл, в якому зашифрована особиста інформація про підписанта.

Електронний підпис може зберігатися у вигляді MobileID (технологія передбачає зберігання особистих ключів електронного підпису на SIM-карті), підпису на ID-картці чи захищеному носії інформації, наприклад, на флешці.

Як підписати документи з Дія.Підпис

Підписати документ можна через сайт Центрального засвідчувального органу.

Оберіть «Підписати документ» , а потім — Дія.Підпис. Система згенерує QR-код, який потрібно зчитати через застосунок «Дія». Для цього відкрийте застосунок і на головному екрані клацніть на поле QR у верхньому правому куті.

Коли ви зіскануєте згенерований системою QR-код, на екрані з’явиться запит на підпис документа. Оберіть «Підписати».

Далі потрібно підтвердити особу одним зі способів через:

перевірку за фото — це ось та «руханка» головою і моргання очима;

NFC — прикласти до смартфону з NFC-модулем ID-картку або біометричний паспорт для виїзду за кордон;

BankID — «Дія» отримає інформацію від вашого банку.

Потім введіть PIN-код для Дія.Підпису — готово. Ви потрапите на вікно, в якому будуть ваш дані, а також сам файл підпису з розширенням .cer — перед ним має іти багато літер і цифр.

Як перевірити підписаний документ

У спеціальне віконечко вам потрібно або перетягнути, або завантажити файл через браузер.

Портал надасть інформацію про накладені підписи, а також ви зможете завантажити оригінальний файл та ознайомитись з його змістом.

Під час роботи сервісу інформація, що міститься у файлах користувача, оброблюється в браузері та не передається на сторону надавача послуг.

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