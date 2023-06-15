Українцям дали поради для швидкої перевірки і створення Дія.Підпису — Finance.ua

Українцям дали поради для швидкої перевірки і створення Дія.Підпису Сьогодні 14:31 — Особисті фінанси

Українцям дали поради для швидкої перевірки і створення Дія.Підпису

У «Дії» нагадали, що українці можуть підписувати електронні документи й авторизуватись в застосунках чи на платформах з Дія.Підписом просто в смартфоні. Документи з електронним підписом мають таку саму юридичну силу, як і підписані вручну.

Про це йдеться на Facebook-сторінці «Дії».

Як згенерувати Дія.Підпис

«Якщо ви маєте ID-картку, біометричний закордонний паспорт або посвідку на проживання, зробіть Дія.Підпис за кілька кліків у застосунку», — сказано в повідомленні.

Для цього виберіть послугу Дія.Підпис у Меню, клікніть Активувати й пройдіть перевірку.

Як швидко пройти перевірку

Цифровий образ обличчя порівнюється з вашими фото на документах. Як пройти перевірку з першого разу:

1. Якщо на документах ви без окулярів, то для Дія.Підпису зніміть їх також.

2. Тримайте камеру телефона так, щоб підборіддя було на рівні нижньої частини рамки, а лоб — верхньої. Рамка постійно має бути зеленого кольору.

3. Вибирайте місце з гарним освітленням, щоб обличчя було добре видно.

4. Фон має бути однотонним — без картин, інших людей, меблів.

5. Тримайте телефон на рівні обличчя, а не знизу чи зверху.

6. Стежте, щоб у камеру не потрапляло проміння від лампи чи сонця.

Довідка Finance.ua:

Україна отримала нагороду за «Дія.Підпис-EU» від естонської e-Governance Academy;

Україна від початку повномасштабного вторгнення запустила в застосунку «Дія» понад 20 нових електронних послуг, в активній роботі - ще стільки ж проєктів на цей рік.



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