Українцям дали поради для швидкої перевірки і створення Дія.Підпису — Finance.ua

Українцям дали поради для швидкої перевірки і створення Дія.Підпису
У «Дії» нагадали, що українці можуть підписувати електронні документи й авторизуватись в застосунках чи на платформах з Дія.Підписом просто в смартфоні. Документи з електронним підписом мають таку саму юридичну силу, як і підписані вручну.
Про це йдеться на Facebook-сторінці «Дії».
Як згенерувати Дія.Підпис
«Якщо ви маєте ID-картку, біометричний закордонний паспорт або посвідку на проживання, зробіть Дія.Підпис за кілька кліків у застосунку», — сказано в повідомленні.
Для цього виберіть послугу Дія.Підпис у Меню, клікніть Активувати й пройдіть перевірку.
Як швидко пройти перевірку
Цифровий образ обличчя порівнюється з вашими фото на документах. Як пройти перевірку з першого разу:
1. Якщо на документах ви без окулярів, то для Дія.Підпису зніміть їх також.
2. Тримайте камеру телефона так, щоб підборіддя було на рівні нижньої частини рамки, а лоб — верхньої. Рамка постійно має бути зеленого кольору.
3. Вибирайте місце з гарним освітленням, щоб обличчя було добре видно.
4. Фон має бути однотонним — без картин, інших людей, меблів.
5. Тримайте телефон на рівні обличчя, а не знизу чи зверху.
6. Стежте, щоб у камеру не потрапляло проміння від лампи чи сонця.
Довідка Finance.ua:
- Україна отримала нагороду за «Дія.Підпис-EU» від естонської e-Governance Academy;
- Україна від початку повномасштабного вторгнення запустила в застосунку «Дія» понад 20 нових електронних послуг, в активній роботі - ще стільки ж проєктів на цей рік.
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