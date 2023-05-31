Україна отримала нагороду за «Дія.Підпис» — Finance.ua

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Україна отримала нагороду за «Дія.Підпис»

Казна та Політика
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Україна отримали нагороду за «Дія.Підпис-EU» від естонської e-Governance Academy.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Україна отримала нагороду за «Дія.Підпис»
Він нагадав, що у березні Україна стала першою країною не членом ЄС, чий електронний підпис визнається в Європейському Союзі.
«„Дія.Підпис“ — революційна технологія. Один кліп очима — біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі — і ви підписуєте договір оренди, заяву про відпустку та інше за допомогою нейромережі та смартфона. Це сотні заощаджених годин для людей, бізнесу та держави»

Як працює Дія.Підпис і для чого він потрібний

За його словами, робота над визнанням українського е-підпису європейськими державами розпочалася у 2017 році та пройшла тривалий час.
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У свою чергу e-Governance Academy заявила, що присудила Міністерству цифрової трансформації України премію «Партнер року 2023» «за чудову співпрацю у розробці визнаного в ЄС українського цифрового підпису», який відкриває шлях до приєднання до ЄС Digital Єдиний ринок як перша країна, що не входить до ЄС.
«Це прорив, якого ще не досягала жодна країна поза ЄС. Слава Україні!»

Що таке додаток «Дія» та як ним користуватися

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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