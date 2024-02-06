Міжнародна доставка посвідчення водія розширилася: в яких країнах доступна послуга — Finance.ua

Міжнародна доставка посвідчення водія розширилася: в яких країнах доступна послуга Вчора 16:00 — Особисті фінанси

Міжнародна доставка посвідчення водія розширилася: в яких країнах доступна послуга

Міжнародна доставка посвідчень водія з 6 лютого стала доступна у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії. Загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Міжнародну доставку водійських посвідчень ми запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі - близько 70%», — зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, у зв’язку з великим попитом розширюється перелік країн, куди можна замовити обмін посвідчення водія. Відтепер міжнародна доставка доступна ще у 5 європейських держав — Словенію, Хорватію, Чорногорію, Бельгію та Швейцарію.

Хто зможе скористатись послугою

Послугою міжнародної доставки можуть скористатись ті кермувальники, які хочуть обміняти своє посвідчення, отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили цей документ, або змінили персональні дані.

Як скористатись послугою

Для замовлення опції, необхідно увійти в Кабінет водія та авторизуватись. Далі вказати причину обміну посвідчення водія, ввести адресу доставки та сплатити за послугу.

Після цього заявка автоматично надходить до сервісного центру МВС та обробляється адміністратором.

Готове посвідчення ДП «Інфотех» передає Укрпошті, яка відправляє його за кордон на вказану адресу. Міжнародна доставка здійснюється близько 15 днів.

Вартість послуги

Орієнтовна вартість посвідчення водія — 515 грн за бланк та адмінпослугу.

Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть — 960 грн.

Нагадаємо, у 2024 році водіям почнуть видавати посвідчення водія нового зразка. Від водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу діючого зразка, нові водійські права та свідоцтва будуть відрізнятися додатковими елементами захисту;

Довідка Finance.ua:

міжнародна доставка посвідчення водія також здійснюється у такі країни: в Польщу, Німеччину, Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію, Італію, Болгарію, Францію, Нідерланди, Туреччину та Австрію;

під час воєнного стану українці можуть користуватись протермінованими посвідченнями водія.

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