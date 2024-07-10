День фінансів: безкоштовний роумінг для українців, штрафи від ТЦК, зміни до Бюджетної декларації — Finance.ua

День фінансів: безкоштовний роумінг для українців, штрафи від ТЦК, зміни до Бюджетної декларації Сьогодні 17:50

Середа, 10 липня. Українці у ЄС зможуть користуватись безкоштовним роумінгом ще рік, а деякі українські сім’ї можуть отримати допомогу на дітей.

Зміни до Бюджетної декларації. Уряд у Бюджетній декларації на 2025−2027 рр. пропонує відмовитися від підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму, попри те, що саме від цих показників залежать розміри соцвиплат. Данило Гетманцев Уряд у Бюджетній декларації на 2025−2027 рр. пропонує відмовитися від підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму, попри те, що саме від цих показників залежать розміри соцвиплат. Данило Гетманцев заявив про подачу ним пропозицій до Бюджетної декларації на 2025−2027 рр. Серед іншого, урядовець пропонує все ж збільшити МЗП.

Безкоштовний роумінг для українців у ЄС. Єврокомісія ще на 12 місяців Єврокомісія ще на 12 місяців продовжила угоду про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами. Єврокомісія також закликала інших операторів долучитися до угоди.

Валютна виручка для аграріїв. Національний банк України Національний банк України збільшив строки повернення валютної виручки для аграрної продукції з 90 до 120 днів. Продаж валюти експортерами напряму впливає на обсяг пропозиції на валютному ринку та впливає на баланс між попитом та пропозицією.

Перше іноземне представництво «Укроборонпрому». Акціонерне товариство «Укроборонпром» Акціонерне товариство «Укроборонпром» відкрило перше іноземне представництво — воно працюватиме у Вашингтоні. Його основним завданням є просування спільних українсько-американських оборонних проєктів та посилення нашої інтеграції в оборонно-промислову базу НАТО.

В «Укроборонпромі» також підтвердили плани щодо відбудови літака «Мрія».

Штрафи від ТЦК. За порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року 11 798 штрафів. Аби За порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року 11 798 штрафів. Аби перевірити , чи не накладено штраф, перейдіть на сторінку сервіса в Опендатабот, введіть своє ПІБ та дату народження.

люди перестали ходити в автосалони — продажі стрімко впали. Як розповіли банкіри, після набуття чинності нового закону про мобілізацію, починаючи з травня,— продажі стрімко впали.

Гроші від економічного бронювання. За За словами депутата «Слуги народу» Дмитра Наталухи, модель економічного бронювання може принести в оборонний бюджет країни від 200 млрд грн на рік. За такі гроші держава зможе придбати, наприклад, 66 літаків F-16, або 500 тис. снарядів 155-мм калібру.

Зарплати в Україні. Дані Work.ua Дані Work.ua показують , що від лютого 2024 року розмір середньої зарплати в Україні не змінювався і складав 20 000 грн. У червні ж ситуація зрушила з плато, і ця позначка збільшилася на 2,5% до 20 500 грн. Проте таке підвищення сталося завдяки збільшенню вакансій від Сил оборони. У цивільних професіях розмір середньої зарплати не змінився.

Водночас невиплата заробітної плати, на жаль, знову стає суворою реальністю нашої дійсності. Хоча, здавалося, про цю ганебну практику ми забули ще в часи пізнього Кучми. Однак часи змінюються, і не завжди на краще. У новій статті Finance.ua роз’яснить алгоритм дій, якщо ви опинилися у ситуації, коли вам заборгували заробітну плату:

Допомога на дітей. Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї опікунів, які перебувають за кордоном, Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї опікунів, які перебувають за кордоном, можуть отримати нову виплату грошової допомоги від Організації СОС Дитячі Містечка. Максимальна сума виплати — 40 тисяч гривень.

Вклади українців. За За даними НБУ, на 1 червня 2024 року в 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 68,3 млн вкладів громадян та ФОПів. Більшість вкладів була у національній валюті: 58,2 млн вкладів на 815 млрд гривень. У валюті було 10,1 млн вкладів на суму 451 млрд гривень.

Крім того, за даними Нацбанку, українці за цей рік уже придбали валюту на $5,3 мільярда, що більше, ніж за весь минулий рік.

Капіталізація Apple. У вівторок акції Apple У вівторок акції Apple досягли найвищої ціни за всю історію — 229 доларів, що збільшило капіталізацію техногіганта до понад 3,5 трильйона доларів — найвищого значення, якого ніколи не досягала жодна компанія.

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