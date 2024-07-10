В Укроборонпромі підтвердили плани щодо відбудови літака «Мрія» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Укроборонпромі підтвердили плани щодо відбудови літака «Мрія»

Казна та Політика
114
В Укроборонпромі підтвердили плани щодо відбудови літака «Мрія»
В Укроборонпромі підтвердили плани щодо відбудови літака «Мрія»
Україна має розроблені плани щодо відбудови одного з найбільших вантажних літаків Ан-225 «Мрія», єдину модель якого росіяни знищили в перші дні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
Про це сказав у коментарі Укрінформу на полях саміту НАТО в Вашингтоні голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія.
Читайте також
«Ми знаємо, що мета компанії-супервайзера — відбудувати цей літак та продемонструвати світу, що Україна здатна відтворити це авіасудно, яке є легендарним в індустрії важких транспортників», — зауважив Ломджарія.
Він додав, що не може вдаватися в технічні деталі або терміни щодо відбудови «Мрії».
«Але так, я можу підтвердити, що плани на це є», — наголосив він.
Читайте також
Як повідомлялося, до 2022 року літак Ан-225 «Мрія» був найбільшим та найпотужнішим транспортним авіасудном у світі та виконував комерційні перевезення. Ан-225 мав максимальну злітну масу 640 тонн. У 2004 році Міжнародна федерація повітроплавання внесла «Мрію» до Книги рекордів Гіннеса за встановлені нею 240 рекордів.
Наприкінці лютого 2022 року Ан-225 був знищений в ангарі під час боїв за аеропорт «Гостомель».
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.