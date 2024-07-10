В Укроборонпромі підтвердили плани щодо відбудови літака «Мрія» — Finance.ua

В Укроборонпромі підтвердили плани щодо відбудови літака «Мрія»
Україна має розроблені плани щодо відбудови одного з найбільших вантажних літаків Ан-225 «Мрія», єдину модель якого росіяни знищили в перші дні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
Про це сказав у коментарі Укрінформу на полях саміту НАТО в Вашингтоні голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія.
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«Ми знаємо, що мета компанії-супервайзера — відбудувати цей літак та продемонструвати світу, що Україна здатна відтворити це авіасудно, яке є легендарним в індустрії важких транспортників», — зауважив Ломджарія.
Він додав, що не може вдаватися в технічні деталі або терміни щодо відбудови «Мрії».
«Але так, я можу підтвердити, що плани на це є», — наголосив він.
Як повідомлялося, до 2022 року літак Ан-225 «Мрія» був найбільшим та найпотужнішим транспортним авіасудном у світі та виконував комерційні перевезення. Ан-225 мав максимальну злітну масу 640 тонн. У 2004 році Міжнародна федерація повітроплавання внесла «Мрію» до Книги рекордів Гіннеса за встановлені нею 240 рекордів.
Наприкінці лютого 2022 року Ан-225 був знищений в ангарі під час боїв за аеропорт «Гостомель».
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