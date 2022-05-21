Знадобиться щонайменше $800 млн: в Україні побудують другий літак "Мрія" — Finance.ua

«До нас звертався „Укроборонпром“, колектив „Антонова“. Це питання іміджу нашої держави та всіх загиблих чудових професійних льотчиків, які загинули на цій війні», — сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що через безперервні бойові дії був знищений легендарний найбільший літак у світі АН-225 «Мрія» українського виробництва. Він був гордістю підприємства «Антонов», держави та українців. Його знищення стало ударом не лише для підприємства «Антонов», а й для мирних громадян України й всієї світової спільноти.