Знадобиться щонайменше $800 млн: в Україні побудують другий літак "Мрія" — Finance.ua
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Знадобиться щонайменше $800 млн: в Україні побудують другий літак "Мрія"

Вчора 18:50Казна та Політика
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Знадобиться щонайменше $800 млн: в Україні побудують другий літак "Мрія"Знадобиться щонайменше $800 млн: в Україні побудують другий літак "Мрія", GettyImages.com
В Україні планують побудувати новий літак «Мрія».
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з українськими студентами.
За його словами, новий літак присвятять пам’яті загиблих на війні пілотів, зокрема й тих, які загинули, обороняючи Маріуполь.
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«Побудувати „Мрію“ заради пам’яті героїв — правильна державна позиція», — наголосив Володимир Зеленський.
Президент розповів, що ідея побудувати другий екземпляр літака була ще до війни. За тодішнім підрахунком, це б коштувало 800 млн доларів.
Втім, тоді на ще одну модель літака грошей не знайшли, але наразі це питання не грошей, а амбіцій та іміджу держави, підкреслив Зеленський.
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«До нас звертався „Укроборонпром“, колектив „Антонова“. Це питання іміджу нашої держави та всіх загиблих чудових професійних льотчиків, які загинули на цій війні», — сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що через безперервні бойові дії був знищений легендарний найбільший літак у світі АН-225 «Мрія» українського виробництва. Він був гордістю підприємства «Антонов», держави та українців. Його знищення стало ударом не лише для підприємства «Антонов», а й для мирних громадян України й всієї світової спільноти.
За матеріалами: Телеканал 24
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