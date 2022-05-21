Знадобиться щонайменше $800 млн: в Україні побудують другий літак "Мрія" — Finance.ua

Знадобиться щонайменше $800 млн: в Україні побудують другий літак "Мрія"

Вчора 18:50 — Казна та Політика

Знадобиться щонайменше $800 млн: в Україні побудують другий літак "Мрія", GettyImages.com

В Україні планують побудувати новий літак «Мрія».

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з українськими студентами.

За його словами, новий літак присвятять пам’яті загиблих на війні пілотів, зокрема й тих, які загинули, обороняючи Маріуполь.

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«Побудувати „Мрію“ заради пам’яті героїв — правильна державна позиція», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що ідея побудувати другий екземпляр літака була ще до війни. За тодішнім підрахунком, це б коштувало 800 млн доларів.

Втім, тоді на ще одну модель літака грошей не знайшли, але наразі це питання не грошей, а амбіцій та іміджу держави, підкреслив Зеленський.

«До нас звертався „Укроборонпром“, колектив „Антонова“. Це питання іміджу нашої держави та всіх загиблих чудових професійних льотчиків, які загинули на цій війні», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що через безперервні бойові дії був знищений легендарний найбільший літак у світі АН-225 «Мрія» українського виробництва. Він був гордістю підприємства «Антонов», держави та українців. Його знищення стало ударом не лише для підприємства «Антонов», а й для мирних громадян України й всієї світової спільноти.

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