«Укроборонпром» відкрив перше іноземне представництво у США — Finance.ua

«Укроборонпром» відкрив перше іноземне представництво у США
Акціонерне товариство «Укроборонпром» відкрило перше іноземне представництво — воно працюватиме у Вашингтоні.
Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Відкриття відбулось на полях саміту НАТО, який проходить у столиці США.
«Ми відкрили перше закордонне представництво «Укроборонпрому" — у Вашингтоні, США. Його основним завданням є просування спільних українсько-американських оборонних проєктів та посилення нашої інтеграції в оборонно-промислову базу НАТО», — повідомив Камишін.
Відкриття офісу у Вашингтоні наближає українську промисловість до оборонної промисловості США та допомагає Україні інтегруватися в структуру оборонної промисловості НАТО, додав Камишін.
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