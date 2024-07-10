«Укроборонпром» відкрив перше іноземне представництво у США — Finance.ua

«Укроборонпром» відкрив перше іноземне представництво у США Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

«Укроборонпром» відкрив перше іноземне представництво у США

Акціонерне товариство «Укроборонпром» відкрило перше іноземне представництво — воно працюватиме у Вашингтоні.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Відкриття відбулось на полях саміту НАТО, який проходить у столиці США.

«Ми відкрили перше закордонне представництво «Укроборонпрому" — у Вашингтоні, США. Його основним завданням є просування спільних українсько-американських оборонних проєктів та посилення нашої інтеграції в оборонно-промислову базу НАТО», — повідомив Камишін.

Відкриття офісу у Вашингтоні наближає українську промисловість до оборонної промисловості США та допомагає Україні інтегруватися в структуру оборонної промисловості НАТО, додав Камишін.

Європейська правда За матеріалами:

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