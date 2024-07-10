«Укроборонпром» відкрив перше іноземне представництво у США — Finance.ua
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«Укроборонпром» відкрив перше іноземне представництво у США

Казна та Політика
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«Укроборонпром» відкрив перше іноземне представництво у США
«Укроборонпром» відкрив перше іноземне представництво у США
Акціонерне товариство «Укроборонпром» відкрило перше іноземне представництво — воно працюватиме у Вашингтоні.
Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Відкриття відбулось на полях саміту НАТО, який проходить у столиці США.
«Ми відкрили перше закордонне представництво «Укроборонпрому" — у Вашингтоні, США. Його основним завданням є просування спільних українсько-американських оборонних проєктів та посилення нашої інтеграції в оборонно-промислову базу НАТО», — повідомив Камишін.
«Укроборонпром» відкрив перше іноземне представництво у США
Відкриття офісу у Вашингтоні наближає українську промисловість до оборонної промисловості США та допомагає Україні інтегруватися в структуру оборонної промисловості НАТО, додав Камишін.
За матеріалами:
Європейська правда
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