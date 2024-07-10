Підвищення мінімалки: Гетманцев подав зміни до Бюджетної декларації на 2025−2027 роки — Finance.ua

Підвищення мінімалки: Гетманцев подав зміни до Бюджетної декларації на 2025−2027 роки Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Підвищення мінімалки: Гетманцев подав зміни до Бюджетної декларації на 2025−2027 роки

Уряд у Бюджетній декларації на 2025−2027 рр. пропонує відмовитися від підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму, попри те, що саме від цих показників залежать розміри соцвиплат.

Згідно з планами, мінімальну заробітну плану (МЗП) планують залишити на рівні 8000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних — 3028 грн.

Натомість голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про подачу ним пропозицій до Бюджетної декларації на 2025−2027 рр. Серед іншого, урядовець пропонує все ж збільшити МЗП.

Що пропонує змінити Гетманцев?

«Не можу підтримати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо встановлення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 2025−2027 роки на рівні 2024 року»,-йдеться у документі.

Обґрунтовує свою незгоду Гетманцев тим, що з урахуванням прогнозу щодо індексу споживчих цін це означатиме, що «зазначені стандарти та гарантії у реальному вимірі у наступні три роки скоротяться більш ніж на 30%».

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Наслідки. За його словами, замороження соціальних стандартів та гарантій на три роки призведе до поглиблення і так значного розриву у доходах населення (насамперед працюючого) з державами ЄС, поставить під сумнів реалізацію завдання щодо повернення в Україну біженців, а відкриття після завершення війни кордонів для вільного через них пересування стимулюватиме подальший відтік трудових ресурсів за межі України.

Натомість Гетманцев пропонує таке збільшення МЗП і прожиткового мінімуму:

Також пропонується переглянути зміни ВВП на 2025 рік у розмірі 2,7% і номінального ВВП у розмірі 8 466 млрд грн.

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Третя пропозиція стосується частини «Державна політика у сфері національної безпеки і оборони». Гетманцев вважає за доцільне розглянути можливість зміни видатків державного бюджету на середньостроковий період на безпеку і оборону у таких розмірах:

на 2025 рік — у сумі 2 826,8 млрд грн;

на 2026 рік — 1 526,8 млрд грн;



на 2027 рік —1 032,8 млрд грн.



Ознайомитися із файлом пропозицій можна тут.

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