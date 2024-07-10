Від 25 до 40 тис. грн: деякі українські сім’ї можуть отримати допомогу на дітей — Finance.ua

Від 25 до 40 тис. грн: деякі українські сім’ї можуть отримати допомогу на дітей Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Від 25 до 40 тис. грн: деякі українські сім’ї можуть отримати допомогу на дітей

Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї опікунів, які перебувають за кордоном, можуть отримати нову виплату грошової допомоги від Організації СОС Дитячі Містечка. Максимальна сума виплати — 40 тисяч гривень. Розповідаємо, як її оформити.

Хто і де може отримати допомогу

Згідно з інформацією на сайті організації, виплату отримають ті прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї опікунів (піклувальників), до яких були влаштовані двоє та більше дітей віком до 18 років, що на момент звернення перебувають за межами України.

Допомогу можуть отримати родини в Україні, які їдуть у визначені країни, щоб забрати дитину з інституційного закладу для влаштування.

Однак це нарахування не здійснюватиметься на території тимчасово окупованих територій та зони активних і бойових дій.

Сума нарахування

25 000 грн — виплачуються особі, до сім’ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Польщі та інших країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Молдова, Румунія, Словаччина, Чехія тощо).

— виплачуються особі, до сім’ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Польщі та інших країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Молдова, Румунія, Словаччина, Чехія тощо). 35 000 грн — виплачуються особі, до сім’ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Німеччині й інших країнах Західної та Північної Європи (Австрія, Бельгія, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди, Франція, Греція, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Норвегія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія тощо).

— виплачуються особі, до сім’ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Німеччині й інших країнах Західної та Північної Європи (Австрія, Бельгія, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди, Франція, Греція, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Норвегія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія тощо). 40 000 грн — виплачуються особі, до сім’ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Туреччині, Грузії, Вірменії, Азербайджані та інших країнах, не зазначених вище.

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Для участі у програмі особам, які мають право на цю виплату, треба звернутись до уповноважених органів і служб у справах дітей за місцем свого перебування. Органи і служби у справах дітей направляють офіційний лист-звернення щодо надання грошової цільової благодійної допомоги для забезпечення права дітей, що перебувають за кордоном, на сім’ю та здійснення їх влаштування до сімейних форм виховання на електронну адресу організації office@sos-ukraine.org

Офіційний запит повинен містити таку інформацію:

дані заявника (ПІБ, контактний номер телефону, місце фактичного проживання на дату звернення),

підтвердження факту влаштування дітей до сімейної форми виховання (зазначити реквізити рішення про влаштування та додати копію),

місцезнаходження дітей на момент прийняття рішення,

кількість дітей,

готовність супутніх документів дітей для повернення в Україну,

орієнтовний маршрут та дати запланованої поїздки заявника у країну перебування дітей, а також повідомлення про потребу заявника в отриманні грошової благодійної допомоги.

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