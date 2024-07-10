Автопродажі впали на 30−50% через посилення мобілізації — Finance.ua

Автопродажі впали на 30−50% через посилення мобілізації
Українці в травні припинили відвідувати автосалони — продажі стрімко впали.
Про це розповіли фінансисти під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
«Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, починаючи з травня, люди перестали ходити в автосалони. Є дилерська мережа, в якої є автосалон біля блокпосту, то там взагалі людей немає. Вони просять, щоб автомобілі їм привозили. Тобто менеджер салону сідає в автомобіль і везе його до клієнта», — розповів директор з продажу автолізингу «ОТП Лізинг» Андрій Андрощук.
Це спровокувало суттєве падіння продажів. «І падіння по різним брендам — від 30% до 50% продажів. Питання не в тому, чи є або нема кредитного ресурсу, яка його вартість. Це не має значення, якщо немає клієнта в автосалоні. У нас теж по роздрібному напрямку падіння десь на 30% за місяць», — зазначив Андрій Андрощук.
За його словами, якщо люди вичікують, можливе відновлення продажів. «Ще місяць — два ми будемо спостерігати це падіння і потім зрозуміємо, чи це тренд, чи буде відкат», — зазначив він.
Читайте також
Керівник розвитку автомобільного кредитування західного регіону ОТП Банку Назар Янків спостерігає аналогічну динаміку. «З початку року динаміка зростала до середини квітня. Але зараз на ринку продажу автомобілів, починаючи з травня, відбувається спад попиту. Закон про мобілізацію — це штопор в нашій діяльності, і ми не розуміємо, як воно буде в подальшому. Дилери та імпортери кажуть, що питання дуже неоднозначне, і багато хто відкладає і ставить на паузу», — сказав Назар Янків.
Нагадаємо, що страхування каско захистить ваш автомобіль від можливих збитків на дорогах. Каско покриває ризики ДТП, викрадення, стихійні лиха тощо. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:
Хочу оформити каско 🚗
Поділитися новиною