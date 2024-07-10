Автопродажі впали на 30−50% через посилення мобілізації — Finance.ua

Автопродажі впали на 30−50% через посилення мобілізації Сьогодні 10:15 — Кредит&Депозит

Автопродажі впали на 30−50% через посилення мобілізації

Українці в травні припинили відвідувати автосалони — продажі стрімко впали.

Про це розповіли фінансисти під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, починаючи з травня, люди перестали ходити в автосалони. Є дилерська мережа, в якої є автосалон біля блокпосту, то там взагалі людей немає. Вони просять, щоб автомобілі їм привозили. Тобто менеджер салону сідає в автомобіль і везе його до клієнта», — розповів директор з продажу автолізингу «ОТП Лізинг» Андрій Андрощук.

Читайте також Техогляд за кордоном: вимоги до авто з українською реєстрацією

Це спровокувало суттєве падіння продажів. «І падіння по різним брендам — від 30% до 50% продажів. Питання не в тому, чи є або нема кредитного ресурсу, яка його вартість. Це не має значення, якщо немає клієнта в автосалоні. У нас теж по роздрібному напрямку падіння десь на 30% за місяць», — зазначив Андрій Андрощук.

За його словами, якщо люди вичікують, можливе відновлення продажів. «Ще місяць — два ми будемо спостерігати це падіння і потім зрозуміємо, чи це тренд, чи буде відкат», — зазначив він.

Читайте також Оренда авто в Європі: де найдешевше

Керівник розвитку автомобільного кредитування західного регіону ОТП Банку Назар Янків спостерігає аналогічну динаміку. «З початку року динаміка зростала до середини квітня. Але зараз на ринку продажу автомобілів, починаючи з травня, відбувається спад попиту. Закон про мобілізацію — це штопор в нашій діяльності, і ми не розуміємо, як воно буде в подальшому. Дилери та імпортери кажуть, що питання дуже неоднозначне, і багато хто відкладає і ставить на паузу», — сказав Назар Янків.

Нагадаємо, що страхування каско захистить ваш автомобіль від можливих збитків на дорогах. Каско покриває ризики ДТП, викрадення, стихійні лиха тощо. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.