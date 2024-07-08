Оренда авто в Європі: де найдешевше — Finance.ua

Оренда авто в Європі: де найдешевше Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Оренда авто в Європі: де найдешевше

Оренда автомобіля під час відпустки дає вам свободу подорожувати на власних умовах. На орендованій машині можна не залежати від громадського транспорту, швидше доїхати до місця відпочинку, побачити більше визначних пам’яток, а головне — в ній можна мандрувати з комфортом.

Сервіс бронювання подорожей Skyscanner проаналізував ціни на оренду автомобілів у містах Європи.

Очолила рейтинг столиця Мальти Валлетта, де середня ціна за день оренди авто становить 20,68 фунта стерлінгів. Водночас найкращою країною Європи для подобової оренди машин визнали Іспанію.

Де найдешевші ціни на оренду авто в Європі:

Валлетта, Мальта — 20,68 фунта стерлінгів (26,5 доларів); Фару, Португалія — 22,82 фунта стерлінгів (29,3 долара); Анталья, Туреччина — 23,11 фунта стерлінгів (29,7 долара); Пафос, Кіпр — 24,30 фунтів стерлінгів (31,2 долара); Севілья, Іспанія — 25,39 фунта стерлінгів (32,6 долара); Аліканте, Іспанія — 25,41 фунта стерлінгів (32,65 долара); Валенсія, Іспанія — 25,42 фунта стерлінгів (32,7 долара); Ларнака, Кіпр — 25,96 фунта стерлінгів (33,35 долара); Малага, Іспанія — 25,98 фунта стерлінгів (33,4 долара); Лісабон, Португалія — 25,99 фунта стерлінгів (33,4 долара).

Експерти зазначають, що оренда автомобіля за 1−2 тижні до початку подорожі є найбільш економічно вигідним варіантом. Наприклад, в Іспанії, Португалії та Греції найбільше заощадити можна, забронювавши автомобіль за 7 днів, тоді як у Франції рекомендується бронювати авто за 14 днів до початку подорожі.

Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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