ТОП-20 нових автівок, які обирають українці у 2024 році — Finance.ua

ТОП-20 нових автівок, які обирають українці у 2024 році Сьогодні 20:04 — Технології&Авто

ТОП-20 нових автівок, які обирають українці у 2024 році

Продажі нових легковиків у червні «пригальмували» так потужно, що перший місяць літа мало не став найгіршим від початку року: менше за теперішні 5084 нових авто продали хіба що у січні (4,5 тисячі).

«Втім, для народу країни, яка перебуває у стані війни та щодня зазнає втрат через ворожі бомбардування та обстріли, наявність навіть такого попиту на нові транспортні засоби є ознакою неабиякого оптимізму», — кажуть аналітики.

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Поки одні моделі потерпали від браку інтересу з боку покупців або нестачі «живих» автомобілів у салонах дилерів та на майданчиках імпортерів, інші суттєво покращували звичні результати.

20 найпопулярніших моделей в Україні

за підсумками продажу нових авто у червні (проти травня)

Toyota RAV4: 385 нових авто (-114); Renault Duster: 344 нових авто (+25); Citroen Berlingo: 198 нових авто (+137); Honda M-NV: 140 нових авто (+59); Toyota Camry: 125 нових авто (+10); Mazda CX-5: 113 нових авто (-15);

Suzuki S-Cross: 113 нових авто (-3); BMW X5: 108 нових авто (+2); Kia Sportage: 107 нових авто (-53); BMW 3 Серії: 104 нових авто (+35); Volkswagen Touareg: 90 нових авто (-16); Nissan Ariya: 89 нових авто (+26); Nissan X-Trail: 83 нових авто (-3); Toyota Yaris Cross: 81 нових авто (-5); BMW X3: 71 нових авто (+1); MG 4: 70 нових авто (+37); Skoda Octavia: 69 нових авто (-4);

Volkswagen ID.4 Crozz: 69 нових авто (-45); Hyundai Tucson: 67 нових авто (-27); BMW X6: 66 нових авто (+24); BYD Song Plus: 62 нових авто (+10); Skoda Kodiaq: 60 нових авто (-60).



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