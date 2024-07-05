ТОП-20 нових автівок, які обирають українці у 2024 році — Finance.ua
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ТОП-20 нових автівок, які обирають українці у 2024 році

Технології&Авто
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ТОП-20 нових автівок, які обирають українці у 2024 році
ТОП-20 нових автівок, які обирають українці у 2024 році
Продажі нових легковиків у червні «пригальмували» так потужно, що перший місяць літа мало не став найгіршим від початку року: менше за теперішні 5084 нових авто продали хіба що у січні (4,5 тисячі).
Про це повідомляє Auto.Ria в новому огляді ринку.
«Втім, для народу країни, яка перебуває у стані війни та щодня зазнає втрат через ворожі бомбардування та обстріли, наявність навіть такого попиту на нові транспортні засоби є ознакою неабиякого оптимізму», — кажуть аналітики.

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Поки одні моделі потерпали від браку інтересу з боку покупців або нестачі «живих» автомобілів у салонах дилерів та на майданчиках імпортерів, інші суттєво покращували звичні результати.

20 найпопулярніших моделей в Україні

за підсумками продажу нових авто у червні (проти травня)
  1. Toyota RAV4: 385 нових авто (-114);
  2. Renault Duster: 344 нових авто (+25);
  3. Citroen Berlingo: 198 нових авто (+137);
  4. Honda M-NV: 140 нових авто (+59);
  5. Toyota Camry: 125 нових авто (+10);
  6. Mazda CX-5: 113 нових авто (-15);
    Suzuki S-Cross: 113 нових авто (-3);
  7. BMW X5: 108 нових авто (+2);
  8. Kia Sportage: 107 нових авто (-53);
  9. BMW 3 Серії: 104 нових авто (+35);
  10. Volkswagen Touareg: 90 нових авто (-16);
  11. Nissan Ariya: 89 нових авто (+26);
  12. Nissan X-Trail: 83 нових авто (-3);
  13. Toyota Yaris Cross: 81 нових авто (-5);
  14. BMW X3: 71 нових авто (+1);
  15. MG 4: 70 нових авто (+37);
  16. Skoda Octavia: 69 нових авто (-4);
    Volkswagen ID.4 Crozz: 69 нових авто (-45);
  17. Hyundai Tucson: 67 нових авто (-27);
  18. BMW X6: 66 нових авто (+24);
  19. BYD Song Plus: 62 нових авто (+10);
  20. Skoda Kodiaq: 60 нових авто (-60).
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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