Техогляд за кордоном: вимоги до авто з українською реєстрацією — Finance.ua

Техогляд за кордоном: вимоги до авто з українською реєстрацією Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Техогляд за кордоном: вимоги до авто з українською реєстрацією

Технічний огляд авто — це обов’язкова процедура для експлуатації транспортних засобів. Цей процес передбачає ретельну перевірку стану авто ліцензованим діагностом за допомогою сертифікованих інструментів. Під час технічного огляду фахівець ретельно досліджує автомобіль, аби виявити можливі несправності, які можуть становити загрозу для водія, пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

Про це пише Visit Ukraine Today.

Правила техогляду можуть відрізнятися у різних країнах. Тому, знаходячись за кордоном на власному авто, важливо ретельно дослідити це питання, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій.

Польща

Українці, які прибули в Польщу на власних автомобілях з українською реєстрацією та планують залишитися в країні на термін довше 6 місяців, мають перереєструвати машину. При ігноруванні даного правила, водії транспортних засобів з українською реєстрацією будуть зобов’язані сплатити штраф від 1 000 злотих.

Після перереєстрації стане необхідним обов’язковий регулярний техогляд авто: для нових машин — через 3 роки після реєстрації, для вживаних — кожен рік. Транспортні засоби, обладнані газовою (LPG) установкою, повинні проходити перевірку щороку, навіть якщо вони нові. Вартість техогляду легкового автомобіля в Польщі становить 99 злотих.

Німеччина

Згідно з попередніми правилами, українці, які виїхали до Німеччини через війну, мали зареєструвати свої авто з українськими номерами до 31 березня 2024 року. Проте завдяки домовленостям між Федеральним міністерством цифрових технологій і транспорту та федеральними землями, цей термін продовжено до 30 вересня 2024 року. Це означає, що українські біженці, які не планують постійно проживати в Німеччині, можуть користуватися своїми авто з українськими номерами до кінця вересня поточного року.

Дана норма розрахована лише на тих українців, що можуть надати підтвердження чинних реєстраційних документів, відповідного страхування транспортного засобу та сертифіката позитивного технічного огляду.

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Для українців, які перереєструють авто, технічний огляд транспортного засобу стане обов’язковим. Техогляд в Німеччині передбачає огляд транспортного засобу уповноваженим органом, який проводить стандартні технічні перевірки. Якщо експерт не виявить жодних зауважень щодо безпеки, власник авто з українськими номерами отримає відповідний сертифікат.

Для проходження технічного огляду у Німеччині необхідно звернутися до найближчого сервісного центру (Werkstatt), який має дозвіл на проведення такого роду перевірок.

Чехія

Згідно з законами, на території Чеської Республіки реєстрація авто на українських номерах є обов’язковою. Процедуру реєстрації можна здійснити в муніципальних установах з розширеними повноваженнями. За керування незареєстрованим авто в Чехії водіям загрожує штраф до 30 000 крон.

Станом на сьогодні, проходження техогляду для українських авто в Чехії не є обов’язковим. Це пов’язано з тим, що Україна не є членом ЄС, а для авто з країн, які не є членами ЄС, техогляд в Чехії не вимагається.

Незважаючи на те, що технічний огляд не є обов’язковим, рекомендується його пройти, щоб переконатися в справності вашого авто.

Великобританія

Згідно з нещодавніми змінами, українські водії в Великобританії зобов’язані перереєструвати авто через 3 роки після переїзду в країну. Процедура реєстрації включає в себе технічний огляд транспортного засобу на предмет відповідності британським стандартам безпеки.

Якщо авто не відповідає британським стандартам безпеки, його не буде зареєстровано, і воно не зможе легально їздити на дорогах Великобританії.

Майте на увазі, що у Великобританії вас можуть оштрафувати на суму до 1000 фунтів стерлінгів за керування транспортним засобом без дійсного ТО.

Литва

Тимчасовий захист, наданий біженцям з України, є підставою користування автомобілем без литовської реєстрації. Тобто ви можете керувати авто з українськими номерами, поки у вас є тимчасовий захист. Проте якщо ви вирішили отримати литовські номерні знаки, необхідною умовою для цього буде техогляд авто.

Після технічного огляду ви отримаєте звіт про його результати. Якщо будуть виявлені недоліки у функціонуванні авто, необхідно усунути їх в найкоротший термін.

Нідерланди

У Нідерландах можна користуватися авто на українських номерах, якщо зареєструвати його. При цьому, водія буде звільнено від податку на машину. Після реєстрації авто, водієві буде надано спеціальний лист, який необхідно возити з собою. Наразі всі листи, навіть протерміновані, залишаються дійсними до 4 березня 2025 року.

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Проте якщо ви плануєте залишитись в країні надовго, ви також можете перереєструвати транспортний засіб та отримати нідерландські номери. Майте на увазі, що перереєстрація авто тягне за собою певні обов’язки. Необхідно буде провести технічний огляд авто.

Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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