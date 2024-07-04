Усім власникам автомобілів в Україні потрібно буде проходити техогляд: з’явилися подробиці — Finance.ua

Усім власникам автомобілів в Україні потрібно буде проходити техогляд: з’явилися подробиці Сьогодні 15:12 — Технології&Авто

Усім власникам автомобілів в Україні потрібно буде проходити техогляд: з’явилися подробиці

В Україні не відмовилися від планів щодо впровадження обов’язкового техогляду всіх легкових автомобілів. Про це стало відомо за підсумками зустрічі представників Головного сервісного центру МВС України із представниками Асоціації технічної безпеки Німеччини, пише Експерт

Про те, що в нашій країні хочуть знову запровадити обов’язковий технічний огляд для всіх легкових автомобілів, стало відомо ще восени 2020 року. Тоді про це розповів Владислав Криклій, який на той час обіймав посаду міністра інфраструктури України.

За його словами, запровадження обов’язкового техогляду в Україні передбачено угодами із Євросоюзом. Але деякі чиновники згодом стверджували, що угода з Євросоюзом не передбачає запровадження в Україні обов’язкового технічного огляду всіх легкових автомобілів. Він буде потрібен лише для машин, які їдуть до країн ЄС.

Міністерство інфраструктури ще у 2020 році розробило законопроєкт щодо запровадження обов’язкового техогляду для всіх автомобілів. У 2021 році його винесли на громадське обговорення. Очікувалося, що народні депутати швидко ухвалять документ, а власникам легкових автомобілів доведеться вже з 2022 року проходити обов’язковий технічний огляд. Але цього так і не сталося.

Відповідний законопроєкт не встигли навіть зареєструвати у Верховній Раді. Цьому, мабуть, завадило повномасштабне вторгнення в Україну російських окупаційних військ, яке розпочалося у лютому 2022 року.

Від ідеї не відмовилися

Але український уряд, певне, не відмовився від цієї ідеї. Про це свідчать, наприклад, консультації представників Головного сервісного центру МВС України із представниками Асоціації технічної безпеки Німеччини. Ця робоча зустріч відбулася у березні 2024 року в ОАЕ.

За підсумками зустрічі сторони домовилися розпочати співпрацю з метою адаптації українського законодавства до законодавства ЄС з питань технічного контролю за транспортними засобами. Було досягнуто й інших домовленостей.

Під час війни з російськими окупантами зрозуміло, що навряд чи в Україні вводитимуть обов’язковий техогляд усіх легкових автомобілів. А ось після перемоги над окупантами ця ідея знову стане актуальною.

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Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні можуть запровадити технічний огляд автомобілів за стандартом Асоціації технічної безпеки Німеччини. TÜV перевіряє та тестує ТЗ, щоб переконатися, що вони відповідають правилам та стандартам. Перевірка TÜV гарантує, що автомобіль безпечний для водіння та відповідає стандартам ФРН.

Нагадаємо, у законопроєкті, розробленому Міністерством інфраструктури, йдеться про те, що технічний стан автомобілів мають перевіряти через 4 роки після реєстрації, а потім кожні 2 роки. Техогляд зобов’язані проходити нові власники машин протягом 10 днів після перереєстрації та після ДТП, якщо пошкоджені елементи, які впливають на безпеку. Для порушників передбачено штраф у розмірі 1700 грн, а за повторне таке правопорушення протягом року — позбавлення посвідчення водія.

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Ampercar За матеріалами:

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