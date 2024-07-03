Обмінювати автомобіль на річний проїзний: ініціатива німецького міста — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обмінювати автомобіль на річний проїзний: ініціатива німецького міста

Світ
50
Обмінювати автомобіль на річний проїзний: ініціатива німецького міста
Обмінювати автомобіль на річний проїзний: ініціатива німецького міста
Влада німецького Франкфурта-на-Майні запропонувала городянам відмовитися від автомобіля в обмін на річний проїзний на всі види транспорту по всій Німеччині.
Як пише Bild, щільність автомобілів у Франкфурті одна з найвищих у Німеччині. Там на 750 тисяч жителів припадає близько 350 тисяч машин. Тому влада міста вирішила заохочувати відмову від автомобілів.

Що пропонують?

Тепер кожен, хто зніме машину з реєстрації, отримає річний проїзний на всі види транспорту Deutschlandticket, що діє по всій Німеччині. Він коштує 49 євро на місяць, що в сумі за рік виходить 588 євро на рік.
Читайте також
При цьому безкоштовний прокат електросамокатів чи велосипедів не передбачено. Раніше аналогічну премію вже запровадили у Марбурзі.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.