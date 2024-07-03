Обмінювати автомобіль на річний проїзний: ініціатива німецького міста — Finance.ua

Обмінювати автомобіль на річний проїзний: ініціатива німецького міста
Влада німецького Франкфурта-на-Майні запропонувала городянам відмовитися від автомобіля в обмін на річний проїзний на всі види транспорту по всій Німеччині.
Як пише Bild, щільність автомобілів у Франкфурті одна з найвищих у Німеччині. Там на 750 тисяч жителів припадає близько 350 тисяч машин. Тому влада міста вирішила заохочувати відмову від автомобілів.
Що пропонують?
Тепер кожен, хто зніме машину з реєстрації, отримає річний проїзний на всі види транспорту Deutschlandticket, що діє по всій Німеччині. Він коштує 49 євро на місяць, що в сумі за рік виходить 588 євро на рік.
Читайте також
При цьому безкоштовний прокат електросамокатів чи велосипедів не передбачено. Раніше аналогічну премію вже запровадили у Марбурзі.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється весь світ.
⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua
Поділитися новиною