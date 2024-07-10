У якій валюті зберігають гроші українці та в яких банках — Finance.ua

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У якій валюті зберігають гроші українці та в яких банках

Кредит&Депозит
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У якій валюті зберігають гроші українці та в яких банках
У якій валюті зберігають гроші українці та в яких банках
У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у травні 2024 року зберігалося 1 трлн 266 млрд гривень. Понад третину вкладів (35,6%) були у доларах та євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
За даними НБУ, на 1 червня 2024 року в 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 68,3 млн вкладів громадян та ФОПів.
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Більшість вкладів була у національній валюті: 58,2 млн вкладів на 815 млрд гривень. У валюті було 10,1 млн вкладів на суму 451 млрд гривень.
Дані НБУ свідчать, що відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у травні 2024 року банки платили за новими гривневими вкладами в середньому 11,0% річних, то за валютними депозитами банки дають лише 1,0% річних.
За даними НБУ, найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 475,1 млрд гривень. Кількість вкладників — 24,2 млн.
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На другому місці державний Ощадбанк — 12,9 млн вкладників, сума — 196,4 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк — 8,4 млн вкладників, сума — 91,5 млрд гривень.
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 2,8 млн, сума — 71,5 млрд гривень та Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,2 млн, сума — 58,4 млрд гривень.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

  • за даними НБУ, гривневі накопичення населення демонструють стійке зростання із звичними сезонними коливаннями. Цей приріст зумовлений стрімким збільшенням номінальних доходів населення та збереженням довіри до банків. Зростає як кількість вкладів, так і середній розмір банківського вкладу. Він зріс на 18% з минулого квітня — до близько 12 тис. грн;
  • у травні середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,0% річних. Це на 0,2 в. п нижче, ніж місяць тому.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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