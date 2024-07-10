Apple стала першою компанією, чия капіталізація досягла 3,5 трильйона доларів — Finance.ua

Apple стала першою компанією, чия капіталізація досягла 3,5 трильйона доларів Сьогодні 15:12 — Фондовий ринок

Apple стала першою компанією, чия капіталізація досягла 3,5 трильйона доларів

У вівторок акції Apple досягли найвищої ціни за всю історію — 229 доларів, що збільшило капіталізацію техногіганта до понад 3,5 трильйона доларів — найвищого значення, якого будь-коли досягала будь-яка компанія.

Про це повідомляє видання Quartz.

Хоча початок року для Apple був важким, ціна акцій компанії стрімко зросла після того, як на початку червня на щорічній Всесвітній конференції для розробників компанія представила свою ініціативу зі створення штучного інтелекту Apple Intelligence.

До презентації Apple Intelligence Apple мовчала про штучний інтелект, але тепер компанія йде ва-банк. Apple працює з OpenAI над впровадженням ChatGPT в наступні операційні системи iPhone, iPad і Mac, а минулого тижня вона отримала місце в раді директорів OpenAI. Історичний суперник Apple, Microsoft, також має місце в раді директорів стартапу.

Протягом останнього місяця Apple і Microsoft йшли ніздря в ніздрю в боротьбі за звання найдорожчої компанії світу. Масштабний поштовх Microsoft у сфері штучного інтелекту за останній рік допоміг їй перевершити ринкову капіталізацію Apple вперше з 2021 року в січні. Apple нарешті наздогнала Microsoft у червні, перш ніж знову відстати від неї.

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Тепер вона наздогнала Microsoft — і стала найдорожчою компанією, яка коли-небудь існувала (з точки зору ринкової капіталізації). Аналітик Wedbush Ден Айвз сказав, що він очікує, що Apple, Nvidia та Microsoft досягнуть ринкової капіталізації в 4 трильйони доларів протягом наступного року.

Питання в тому, хто з технологічних гігантів досягне цього показника першим. Apple може бути попереду зараз, але з таким же успіхом вона може знову відстати від Microsoft, оскільки вони продовжують мінятися місцями в рейтингу найдорожчих компаній у світі.

Економічна Правда За матеріалами:

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