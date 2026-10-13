День фінансів: базова соціальна допомога, єдині правила фінмоніторингу в ЄС, графіки відключення світла в Києві

Вівторок, 13 жовтня. Депутати ухвалили низку важливих законопроєктів, Кабмін відмовився від підвищення ПДВ, а ДТЕК запроваджує індивідуальні графіки відключення світла.

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Ухвалені законопроєкти

Закон про базову соціальну допомогу. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про базову соціальну допомогу. Він передбачає єдиний підхід до підтримки малозабезпечених сімей і сімей у складних життєвих обставинах. Розмір виплат визначатимуть з урахуванням доходів, майнового стану, складу та потреб сім’ї.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про базову соціальну допомогу. Він передбачає єдиний підхід до підтримки малозабезпечених сімей і сімей у складних життєвих обставинах. Розмір виплат визначатимуть з урахуванням доходів, майнового стану, складу та потреб сім’ї. Спрощення адміністрування ПДВ. Рада ухвалила за основу законопроєкт про спрощення адміністрування податку на додану вартість. Документ передбачає автоматичне заповнення податкової звітності, нові правила складання податкових накладних і підвищення порогу для проведення окремих позапланових перевірок.

Рада ухвалила за основу законопроєкт про спрощення адміністрування податку на додану вартість. Документ передбачає автоматичне заповнення податкової звітності, нові правила складання податкових накладних і підвищення порогу для проведення окремих позапланових перевірок. Розкриття банківської таємниці. Депутати прийняли за основу законопроєкт, який удосконалює порядок розкриття Національним банком банківської таємниці, отриманої від органів банківського нагляду інших держав.

Депутати прийняли за основу законопроєкт, який удосконалює порядок розкриття Національним банком банківської таємниці, отриманої від органів банківського нагляду інших держав. Закон про безпеку праці. Парламент підтримав у другому читанні законопроєкт № 10147 «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі». Необхідність його ухвалення зумовлена тим, що чинна система охорони праці десятиліттями будувалася на коригувальних діях. Тобто держава видавала нормативні акти з правилами безпеки вже після нещасних випадків.

Підвищення ПДВ на 1%

Уряд відмовився від ідеї підвищити податок на додану вартість на 1%. Водночас створення фонду допомоги та страхування бізнесу наразі також не планують. Серед інших рішень, які стосуються бізнесу, — блокування відшкодування ПДВ на 18 млрд грн і перегляд правил бронювання працівників.

💼 Масштабування бізнесу вимагає значних фінансових вкладень. За таких умов довіра ― важливий інструмент. Та щоб збільшити свої шанси на отримання вигідного контракту чи виграш тендеру варто заручитися підтримкою третьої сторони. Наприклад, банку, чия гарантія стане головним аргументом на користь надійності вашого бізнесу.

У новій статті розповідаємо, що таке банківська гарантія, коли вона потрібна та які документи необхідні для її оформлення:

Єдині правила фінмоніторингу в ЄС

З 10 липня 2027 року в Євросоюзі почнуть діяти єдині правила фінансового моніторингу, а вже у 2028 році європейський орган із протидії відмиванню коштів AMLA розпочне безпосередній нагляд за окремими фінансовими установами. Єдина система має запровадити спільні методи оцінювання ризиків і нагляду, а також стандартизовані формати повідомлень про підозрілі фінансові операції.

Квартирний облік за місцем служби

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який має спростити військовослужбовцям оформлення квартирного обліку за місцем проходження служби. Зараз військові не можуть зареєструвати місце проживання за адресою військової частини, а житла за місцем служби, де б вони могли зареєструватися, більшість не має. Через це військовослужбовці не можуть стати на квартирний облік. Законопроєкт усуває цю перешкоду.

Відмітимо, що в Україні планують створити Державну службу супроводу ветеранів, яка допомагатиме військовим після повернення до цивільного життя. За кожним ветераном закріплюватимуть фахівця, який координуватиме отримання необхідних державних послуг.

Графіки відключення світла в Києві

За командою Укренерго в Києві почали застосовувати стабілізаційні відключення за індивідуальними графіками. Звичного розподілу на черги та підчерги у столиці більше немає. Індивідуальні графіки розраховуються окремо для кожного будинку. Навіть сусідні будівлі можуть мати різні періоди відключень через особливості схеми живлення та технічні можливості мережі.

Зміни для абонентів lifecell

Мобільний оператор lifecell оновлює лінійку тарифних планів, доступних для нових абонентів. З 14 жовтня 2026 року зміниться вартість підключення до тарифу «Максі», а тариф «Мега» закриють для нових підключень.

Дві платіжки за газ

Плата за розподіл охоплює не лише забезпечення проходження газу до оселі, а й постійне утримання газової мережі в належному стані. Коли газ використовують для приготування їжі на плиті або опалення будинку, лічильник фіксує обсяг споживання. Саме за цю кількість газу споживач платить постачальнику. Водночас, щоб паливо потрапило до оселі, воно має пройти через газову мережу, роботу якої забезпечують окремо.

Зростання економіки

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України на рівні 3,5% у 2027 році після сповільнення до 1,0% у 2026-му. За даними МВФ, очікується зростання ВВП України на рівні 1,0% у 2026 році, на рівні 3,5% у 2027 році.

Платіжні вподобання українців

Сучасний український споживач дедалі частіше відмовляється від пластикових карток та готівки на користь смартфону. У структурі найчастіше використовуваних способів оплати безконтактні розрахунки через Apple Pay та Google Pay посідають чільне місце як в інтернеті, так і в фізичних точках продажу.