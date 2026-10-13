Як пройшов Ukrainian ERP Forum 2026 і скільки коштує перехід з 1С та BAS?

2 жовтня 2026 року відбувся Ukrainian ERP Forum 2026 — онлайн-подія про вибір, впровадження та заміну систем управління підприємством. Програма складалася з 23 сесій у шести тематичних блоках, у яких виступили понад 20 спікерів. Аудиторію склали власники бізнесу, керівники компаній, фінансові та ІТ-директори, експерти з ERP та CRM, українські розробники програмного забезпечення та системні інтегратори.

Чому питання переходу з 1С/BAS перестало бути суто технічним?

Форум відкрився презентацією спеціального проєкту Ukrainian ERP Forum та IT Ukraine Association, створеного в межах ініціативи «Ворожий софт», Каталогу альтернатив 1С та BAS . Він систематизує сучасні рішення для обліку, автоматизації та управління бізнес-процесами й допомагає українським компаніям оцінити альтернативи 1С та BAS з погляду функціональності, безпеки та відповідності конкретним бізнес-задачам. Наразі в каталозі порівняно 15 ERP-рішень за 17 критеріями, а дані оновлюються щокварталу.

Цифри, на які спирається проєкт, пояснюють увагу фінансових керівників до теми. За дослідженням CFO Club, 75% українських користувачів працюють у 1С або в продуктах, побудованих на цій екосистемі. Перелік забороненого програмного забезпечення Держспецзв’язку налічує 2020 позицій . CERT-UA за 2025 рік опрацювала 5927 кібератак та кіберінцидентів, що на третину більше, ніж роком раніше. В першому півріччі 2026 року опрацьовано 3309 кіберінцидентів. Це на 9,6% більше, ніж в аналогічному півріччі 2025 року, коли кіберзлочинці атакували український кіберпростір 3018 разів.

Для компаній, які продовжують працювати на legacy-системах, питання переходу дедалі частіше оцінюється не лише через бюджет нового ERP-проєкту. До розрахунку входять ризики безперервності роботи, регуляторні обмеження, кібербезпека, вартість міграції даних, інтеграцій та подальшої підтримки системи.

Які ERP-рішення розглядали на Форумі?

Один із центральних блоків був присвячений вибору ERP. Завдяки партнерству Ukrainian ERP Forum та Своє. ІТ вдалося об’єднати на одному майданчику експертів з автоматизації бізнесу, розробників технологічних продуктів та представників компаній, які впроваджують цифрові інструменти.

«Ми розглядаємо цю колаборацію як можливість посилити цінність заходу для всіх учасників і створити додаткові точки взаємодії між українськими технологічними компаніями та бізнесом» — Своє. ІТ

На події були представлені рішення різних постачальників та інтеграторів, зокрема Odoo, SAP, Microsoft, «Вправно», Bookkeeper і «Нова Ера», а також AML Point — спеціалізоване ІТ-рішення для фінансових компаній. Українські та міжнародні продукти порівнювали за функціональністю, відповідністю бізнес-процесам, локалізацією, вимогами до впровадження та подальшої підтримки. Окремо обговорювали, як сформувати короткий список систем до початку дорогого етапу впровадження.

Юлія Назарова та Світлана Проценко, співзасновниці FindSoftEasy, присвятили виступ методиці вибору ERP без хаосу. Сергій Потапов, директор з організаційного розвитку IT Specialist, розглянув питання відповідності ERP регуляторним вимогам. Анна Тищенко, членкиня Ради представників Асоціації IT Ukraine та генеральна директорка JEVERA & XME.digital, виступила з відкриваючим кейноутом «Код економіки України», де розповіла про потенціал внутрішнього ринку для розвитку технологій.

Від генерального партнера форуму Своє. ІТ учасників також привітав Вадим Дубровін, Head of Partner Channel Development у GigaCloud.

Одна ERP чи екосистема — за що насправді платить бізнес

Генеральний партнер форуму Своє. ІТ організував панельну дискусію «Що болить українському бізнесу? Гострі питання автоматизації». Модерувала Олена Кузьмічова, співзасновниця Ukrainian ERP Forum, експертка з управління змінами та цифрової трансформації. Серед учасників були Оксана Губіна (AML.point) та Андрій Іванчиков (UBM Soft). Під час дискусії говорили про:

ключові потреби українського бізнесу в автоматизації;

одна система чи екосистема рішень;

бар’єри трансформації ІТ-ландшафту;

конкуренція та партнерство постачальників;

що вигідніше — інтегрувати готовий продукт чи розробляти власне рішення.

Як бізнес проходить ERP-трансформацію?

Практичну частину сформували кейси переходу, впровадження та розвитку ERP.

Андрій Перевертун, виконавчий директор БТС Брокер, разом із Юрієм Прокоп’юком, керівником відділу впроваджень «Вправно», розібрали досвід міграції з 1С.

Юрій Джемесюк, Senior SAP Business Development Manager у MODUS X, показав, як ДТЕК побудував єдине цифрове ядро бізнесу на SAP.

Олексій Громико, президент ABPMP Ukraine, у доповіді «Коли ERP є, а щастя немає» зосередився на ситуаціях, коли впроваджена система не дає очікуваного управлінського ефекту.

Золотий партнер форуму Oblik-ERP представив кейс побудови ERP-екосистеми у виробничій компанії MilTech-сектору. Наталія Катеринець, операційна директорка Self-ERP, та Олена Лупач, експертка з продукту Oblik-ERP, показали практичну сторону відмови від 1С/BAS, а саме перенесення облікових процесів, інтеграцію операційного та фінансового контуру й організацію роботи після міграції тощо.

Ще один золотий партнер форуму UBM Soft представив Odoo у бліці рішень для малого бізнесу, а також досвід автоматизації процесів МСБ та MilTech-компанії. Директор UBM Soft Андрій Іванчиков також долучився і до дискусій про автоматизацію та виробничі ERP-рішення.

«Odoo — це не просто ERP, а адаптивний інструмент, який однаково ефективно масштабує як класичний малий бізнес, так і високотехнологічні MilTech-виробництва з їхніми специфічними вимогами до обліку та безпеки», — наголосив Андрій.

На Ukrainian ERP Forum 2026 AML.point представив підхід до інтеграції фінансового моніторингу в загальну IT-екосистему компанії. У фокусі виступу — використання даних, які вже накопичуються в CRM, ERP, платіжних, облікових та аналітичних системах, для автоматизації AML-процесів. Ключова ідея — фінансовий моніторинг не має бути ізольованою системою: він має працювати з єдиним контекстом клієнта та взаємодіяти з іншими бізнес-процесами.

Висновки Ukrainian ERP Forum 2026

Ukrainian ERP Forum 2026 показав, що перехід з 1С/BAS дедалі менше сприймається як суто ІТ-проєкт. Для бізнесу це фінансове та управлінське рішення, у якому потрібно одночасно оцінити вартість впровадження, міграції та інтеграцій, подальшу підтримку системи, ризики простою й відповідність регуляторним вимогам.