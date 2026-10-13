У КМДА заявили про ризики для енергетичного сектору через зміни у бронюванні

У Києві вже відчувається нестача працівників критично важливих підприємств, а під час опалювального сезону «кожні робочі руки будуть на вагу золота».

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, коментуючи можливі зміни правил бронювання військовозобов’язаних працівників, передає hromadske.

За словами Пантелеєва, зміни відсотків бронювання на підприємствах енергетичного сектору, зокрема водоканалах, напередодні опалювального сезону можуть ускладнити забезпечення міста працівниками.

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«Змінені відсотки бронювання по підприємствах енергетичного сектору, зокрема і по водоканалах. Те, що це відбувається напередодні опалювального сезону, — це негативно, по-іншому складно сказати. Але людей уже зараз не вистачає, відповідно — протягом опалювального сезону кожні робочі руки будуть на вагу золота. Дуже не хотілося б, щоб у нас зменшилася кількість робочого персоналу, який такий важливий для виживання взимку в місті Києві», — заявив Пантелеєв.

Як можуть змінити правила бронювання

Народний депутат Ярослав Железняк заявив , що Кабінет Міністрів готує зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників. Йдеться про скасування стовідсоткового бронювання, зокрема у сфері оборони та енергетики.

Замість чинної можливості бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників максимальний ліміт для енергетичних підприємств становитиме 85%.

Для підприємств теплопостачання, водоканалів і сфери поводження з побутовими відходами частку пропонують зменшити із 75% до 60%. Для решти критично важливих підприємств загальний ліміт залишатиметься на рівні 50%.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував інформацію про нові правила бронювання. Він наголосив, що перш ніж робити гучні висновки про нібито неминуче звуження прав громадян, варто розібратися, про що саме йдеться.

«У публічному просторі обговорюють можливі зміни до законодавства у сфері мобілізації. Зокрема, йдеться про перегляд підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для окремих категорій громадян, а також про можливе посилення вимог до бронювання військовозобов’язаних працівників і зміну критеріїв визначення підприємств критично важливими», — зазначив Лубінець.