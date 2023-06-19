День фінансів: банки для пенсії, обмін зношених купюр, спрощення ведення бізнесу — Finance.ua

День фінансів: банки для пенсії, обмін зношених купюр, спрощення ведення бізнесу Сьогодні 17:50

У понеділок, 19 червня, ми дослідили в новій статті всі неочевидні варіанти, у якому банку краще отримувати пенсію:

При цьому в Пенсійному фонді повідомили , як зменшення зарплати під час війни може позначитися на майбутній пенсії.

Обмін зношених купюр. Банкноти всіх номіналів доларів США залишаються законним платіжним засобом, ніхто не має права їх обмежувати. Про це Банкноти всіх номіналів доларів США залишаються законним платіжним засобом, ніхто не має права їх обмежувати. Про це повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман.

Нацбанк спростив вимоги до контролю за банківськими операціями політично значущих осіб.

Кількість справ про рейдерство цьогоріч вже більша, ніж за увесь 2022 рік.

Україна отримала від Світового банку понад 60 мільйонів євро. Сьогодні, 19 червня, до Державного бюджету України від Світового банку надійшло фінансування у розмірі 63 млн євро. Про це Сьогодні, 19 червня, до Державного бюджету України від Світового банку надійшло фінансування у розмірі 63 млн євро. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

В ООН акумулюють 1 мільярд доларів на відновлення України: що відомо.

Які країни ЄС попри заборони приймають багато громадян рф влітку. Іспанія завжди була Іспанія завжди була відомим туристичним напрямком для російських відпочиваючих. Скасування у 2022 році країнами ЄС угоди про спрощення візового режиму з росією, включаючи підвищення плати за візу для російських заявників з 35 євро до 80 євро, насправді не мало такого сильного впливу на відпочинок росіян в Іспанії.

Кількість зареєстрованих безробітних впала до історичного мінімуму. Кількість офіційно Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на червень 2023 року оновила історичний мінімум, опустившись до 119,2 тис. осіб.

Кабмін спростив ведення бізнесу. необхідність погодження місцевими органами влади режиму роботи підприємств у сфері послуг та вноситься ряд інших змін до Правил побутового обслуговування населення. Скасовується необхідність погодження місцевими органами влади режиму роботи підприємств у сфері послуг та вноситься ряд інших змін до Правил побутового обслуговування населення.

Правила спадкування. 19 червня 2023 року строки прийняття спадщини в Україні 19 червня 2023 року строки прийняття спадщини в Україні повертаються до довоєнних норм, тобто — дається шість місяців для того, щоб прийняти або відмовитися від спадщини.

Китайський банк перекрив росії платежі в ЄС і США. Китайський Bank of China з 13 червня Китайський Bank of China з 13 червня припинив приймати валютні платежі з росії на користь одержувачів у країнах Євросоюзу, а також у Швейцарії, Великобританії та США.

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Європейський центробанк уважає, що передача Україні прибутку від заморожених активів рф «підірве довіру до євро».

В Україні арештовано активи російського підприємця, який постачав харчі силовикам рф.

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