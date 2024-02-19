День фінансів: акценти НБУ на 2024 рік, скільки років треба працювати, аби придбати власне житло — Finance.ua
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День фінансів: акценти НБУ на 2024 рік, скільки років треба працювати, аби придбати власне житло

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У понеділок, 19 лютого, розглядались такі важливі питання:
Місія МВФ розпочала переговори з Україною. Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.
Скільки донатів зібрали найбільші фонди у 2023 році. 18,75 млрд грн задонатили люди у три найбільших фонди протягом минулого року. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році. Про це свідчать дані з United 24, «Повернись живим» та Фонду Притули, пише Опендатабот.
Рожкова розповіла про головні акценти НБУ на 2024 рік. Перезавантаження банківського фінансового сектору триває і виходить на фінішну пряму. Торік сталась історична подія: Україна отримала статус кандидата в члени Європейського союзу. Тому всі подальші кроки НБУ будуть чітко координуватися з вимогами Європейського союзу. Про це повідомила перший заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова на конференції FinYear, що проходила 16 лютого в Києві.
  • У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити.
  • Банки знизили кредитні та депозитні ставки для населення.
  • НБУ продав максимум валюти за місяць.
Бізнес і справедливість: у ВР хочуть скасувати мораторій на штрафи та пені за кредитами. Одним із незакритих гештальтів уряду та фінансового сектору є питання повернення штрафів за прострочення кредитів. Про це розповіла народна депутатка, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Ольга Василевська-Смаглюк під час конференції FinYear, що відбулася 16 лютого у Києві.
Мобілізація. Законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити в другому читанні та в цілому вже цього тижня, якщо вийде домовитися про ключові правки.
  • Хто скористається бронюванням за гроші? Нардеп повідомив перші деталі проєкту.
Оренда квартир в Україні. Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у січні 2024 року становила 6 818 гривень. За місяць вартість зросла на 3,2%.
Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло. Маркетплейс нерухомості Dim. ria та платформа пошуку роботи robota. uа представили аналітичне дослідження, в межах якого проаналізували, скільки часу та у яких сферах потрібно працювати, аби купити квартиру в Україні.

Від $1 тис. для старту? На що звернути увагу, якщо вирішили заробляти на FOREX у 2024 році

Ринок авто з пробігом. У 2023 році сумарний обсяг вторинного ринку легкових автомобілів склав 1,177 тис. шт., що на 5,5% більше у порівнянні з 2022 роком. Про це свідчать дані експертів Інституту досліджень авторинку.
В Україні випускають марку «І буде весна». Напередодні десятої річниці війни та другої річниці повномасштабного вторгнення, розв’язаного росією проти України, «Укрпошта» випустить марку «І буде весна».
День фінансів: акценти НБУ на 2024 рік, скільки років треба працювати, аби придбати власне житло
За матеріалами:
Finance.ua
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