День фінансів: акценти НБУ на 2024 рік, скільки років треба працювати, аби придбати власне житло — Finance.ua

День фінансів: акценти НБУ на 2024 рік, скільки років треба працювати, аби придбати власне житло Сьогодні 17:50

У понеділок, 19 лютого, розглядались такі важливі питання:

Місія МВФ розпочала переговори з Україною. Від України у зустрічах беруть участь Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Скільки донатів зібрали найбільші фонди у 2023 році. 18,75 млрд грн задонатили люди у три найбільших фонди протягом минулого року. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році. Про це свідчать дані з United 24, «Повернись живим» та Фонду Притули, 18,75 млрд грн задонатили люди у три найбільших фонди протягом минулого року. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році. Про це свідчать дані з United 24, «Повернись живим» та Фонду Притули, пише Опендатабот.

Рожкова розповіла про головні акценти НБУ на 2024 рік. Перезавантаження банківського фінансового сектору триває і виходить на фінішну пряму. Торік сталась історична подія: Україна отримала статус кандидата в члени Європейського союзу. Тому всі подальші кроки НБУ будуть чітко координуватися з вимогами Європейського союзу. Про це Перезавантаження банківського фінансового сектору триває і виходить на фінішну пряму. Торік сталась історична подія: Україна отримала статус кандидата в члени Європейського союзу. Тому всі подальші кроки НБУ будуть чітко координуватися з вимогами Європейського союзу. Про це повідомила перший заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова на конференції FinYear, що проходила 16 лютого в Києві.

У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити.

Банки знизили кредитні та депозитні ставки для населення.

НБУ продав максимум валюти за місяць.

Бізнес і справедливість: у ВР хочуть скасувати мораторій на штрафи та пені за кредитами. Одним із незакритих гештальтів уряду та фінансового сектору є питання повернення штрафів за прострочення кредитів. Про це Одним із незакритих гештальтів уряду та фінансового сектору є питання повернення штрафів за прострочення кредитів. Про це розповіла народна депутатка, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Ольга Василевська-Смаглюк під час конференції FinYear, що відбулася 16 лютого у Києві.

Мобілізація. Законопроєкт про Законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити в другому читанні та в цілому вже цього тижня, якщо вийде домовитися про ключові правки.

Хто скористається бронюванням за гроші? Нардеп повідомив перші деталі проєкту.

Оренда квартир в Україні. Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у січні 2024 року Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у січні 2024 року становила 6 818 гривень. За місяць вартість зросла на 3,2%.

Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло. Маркетплейс нерухомості Dim. ria та платформа пошуку роботи robota. uа представили аналітичне Маркетплейс нерухомості Dim. ria та платформа пошуку роботи robota. uа представили аналітичне дослідження , в межах якого проаналізували, скільки часу та у яких сферах потрібно працювати, аби купити квартиру в Україні.

Ринок авто з пробігом. У 2023 році сумарний обсяг вторинного ринку легкових автомобілів склав 1,177 тис. шт., що на 5,5% більше у порівнянні з 2022 роком. Про це У 2023 році сумарний обсяг вторинного ринку легкових автомобілів склав 1,177 тис. шт., що на 5,5% більше у порівнянні з 2022 роком. Про це свідчать дані експертів Інституту досліджень авторинку.

В Україні випускають марку «І буде весна». Напередодні десятої річниці війни та другої річниці повномасштабного вторгнення, розв’язаного росією проти України, «Укрпошта» випустить марку «І буде весна».

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