Скільки донатів зібрали найбільші фонди у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки донатів зібрали найбільші фонди у 2023 році (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки донатів зібрали найбільші фонди у 2023 році (інфографіка)
Скільки донатів зібрали найбільші фонди у 2023 році (інфографіка)
18,75 млрд грн задонатили люди у три найбільших фонди протягом минулого року. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році.
Про це свідчать дані з United 24, «Повернись живим» та Фонду Притули, пише Опендатабот.
Донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ.
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Для порівняння, у 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн. З них 2/3 було зібрано за перших півроку — 24 млрд грн, а решту 10,5 млрд грн люди задонатили вже у другому півріччі.
Скільки донатів зібрали найбільші фонди у 2023 році (інфографіка)

Куди люди скинули найбільше грошей?

United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми — 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року — 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.
Скільки донатів зібрали найбільші фонди у 2023 році (інфографіка)
United 24 працює на 5 напрямках:
  • потреби ЗСУ — 10,81 млрд грн (90%);
  • охорона здоров’я — 0,76 млрд грн (6%);
  • відновлення зруйнованого майна та інфраструктури — 0,25 млрд грн (2%);
  • гуманітарне розмінування — 0,13 млрд грн (1%);
  • потреби освіти та науки — 0,12 млрд грн (1%).

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Для «Повернись живим» грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік — 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% - 4,53 млрд грн.
Всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні - 0,31 млрд грн.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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