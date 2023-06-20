День фінансів: 50 млрд євро на 4 роки від ЄС, новий меморандум із МВФ, є-сервіс для інвесторів у нерухомість — Finance.ua

День фінансів: 50 млрд євро на 4 роки від ЄС, новий меморандум із МВФ, є-сервіс для інвесторів у нерухомість Сьогодні 17:50

У вівторок, 20 червня, розповімо, що передбачає новий меморандум із МВФ, чому вкладати кошти в будівництво житла стане безпечніше і скільки українці недоплачують за електроенергію.

50 млрд євро на 4 роки. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що ЄК пропонує зарезервувати для України на наступні чотири роки в бюджеті Європейського союзу Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що ЄК пропонує зарезервувати для України на наступні чотири роки в бюджеті Європейського союзу 50 млрд євро . За її словами, цей фінансовий резерв дасть змогу ЄС «калібрувати фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що війна потребує надзвичайної гнучкості».

Новий меморандум із МВФ. Кабмін затвердив оновлені Лист про наміри та Меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику. У документах зафіксовані зобов’язання України, які реалізуються вже та будуть реалізовані в майбутньому. Зокрема, про покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією.

Захист інвесторів. Відтепер українці Відтепер українці зможуть реєструвати речові права на житло на етапі його будівництва або на те, що тільки буде збудоване. Раніше громадяни були змушені укладати із забудовниками лише попередній договір купівлі-продажу нерухомості або угоду про наміри. Це не давало права власності до введення житла в експлуатацію. Тож інколи призводило до махінацій.

Відновлення великої приватизації. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо оптимізації структури Фонду державного майна України та Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо оптимізації структури Фонду державного майна України та відновлення великої приватизації . Законопроєкт має удосконалити структуру управління ФДМУ, дозволити уряду відновити велику приватизацію та підвищити ефективність роботи з майном, що перебуває під санкціями. Також Зеленський підписав два закони , які стимулюють виробників безпілотних літальних апаратів під час воєнного стану в Україні.

Додамо, що закон № 3111-IX, який був ухвалений для націоналізації Сенс Банку підсанкційних російських власників, набрав чинності.

Україна — член Банку розвитку Ради Європи. Україна Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною — членом Банку розвитку Ради Європи. Це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в ЄС.

2 з 7. Україна виконала Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Євросоюзі. Це значний успіх в умовах повномасштабної війни, розв’язаної росією. Виконані умови стосуються судової реформи та закону про ЗМІ.

Українське е-резидентство. Мінцифри оголосило про затвердження переліку для Мінцифри оголосило про затвердження переліку для програми е-резидентства України — йдеться про Словенію, Індію, Пакистан та Таїланд, однак перелік розширюватиметься. Іноземні підприємці зможуть віддалено зареєструвати свій бізнес в Україні, сплачувати тут податки в режимі онлайн, використовуючи передові технології.

Також у Мінцифри повідомили, скільки ІТ-компаній визнано критично важливими.

Бізнес під час війни. Дослідження компанії Gradus Research показує, що попри складну економічну та безпекову ситуацію, спричинену російською агресією, Дослідження компанії Gradus Research показує, що попри складну економічну та безпекову ситуацію, спричинену російською агресією, український бізнес демонструє витривалість та будує плани на майбутнє в Україні. 88% компаній працюють частково або повністю у довоєнному режимі, ще 4% розпочали новий бізнес.

Крім того, війна вплинула і на українських фрилансерів. 39,51% виконавців, які працювали до війни та продовжують зараз, зазначили зменшення своїх доходів. Але є немаленький відсоток фрилансерів (32,56%), які зазначають, що доходи стали ще більшими.

До речі, за даними KSE Institute, за останні два тижні жоден іноземний бізнес не покинув російський ринок.

Українці недоплачують за електроенергію. В Yasno кажуть, що після підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн за кіловат-годину, населення все одно недоплачує майже половину від того, скільки реально має платити. Насправді населення В Yasno кажуть, що після підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн за кіловат-годину, населення все одно недоплачує майже половину від того, скільки реально має платити. Насправді населення має сплачувати 5,44 грн за кіловат-годину.

Пільговий проїзд для українців. Міська влада Праги ухвалила рішення Міська влада Праги ухвалила рішення продовжити знижку на проїзд у міському транспорті для українських біженців. Вона діятиме до 30 вересня 2023 року. Спочатку пільгу на користування громадським транспортом Праги хотіли скасувати з 1 липня. Але згодом обдумали і вирішили продовжити її дію ще на кілька місяців.

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