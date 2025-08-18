День фінансів: 12 пріоритетів уряду, санкції РНБО, «Пакунок школяра» — Finance.ua

День фінансів: 12 пріоритетів уряду, санкції РНБО, «Пакунок школяра» Сьогодні 17:45

У понеділок, 18 серпня, уряд презентував 12 пріоритетів на 2026 рік, у Дії стартувало подання заяв за програмою Пакунок школяра, а суддям вирішили підвищити посадовий оклад.

Інфографіки змін

Вже скоро українці відзначатимуть День Незалежності. Редакція Finance.ua вирішила крізь факти та цифри озирнутися на той шлях, який вже пройшла наша країна за ці 34 роки. Розпочати бажаємо з нерухомості. Чи знали ви, що з 1991 року в Україні ввели в експлуатацію майже 300 млн м² житла!

Проєкт до Дня Незалежності України за посиланням.

12 пріоритетів уряду

Кабінет Міністрів презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів — оборона, євроінтеграція та антикорупція. Перший пріоритет уряду передбачає залучення додаткового фінансування від партнерів для виробництва зброї і забезпечення армії. Бюджет війни на 2026 рік становитиме $120 млрд.

Міністр фінансів Сергій Марченко додав , що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати 45 млрд доларів. На сьогодні в уряду є зобов’язання від зовнішніх партнерів щодо покриття лише 35 млрд доларів.

Санкції РНБО

Володимир Зеленський підписав указ , яким увів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 39 фізичних осіб і 55 компаній, пов’язаних із безпілотними технологіями з використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників.

Серед них — ключові розробники ударних і FPV-дронів («Zala Аеро», «Розумні птахи», КБ «Восток»), постачальники електроніки з Китаю та білорусі, а також центри, що розробляють ШІ-рішення для дронів, зокрема «Нейролаб» та «Центр безпілотних систем і технологій».

Пакунок школяра

У Дії стартувало подання заяв за програмою Пакунок школяра. Батьки можуть отримати 5 000 грн на купівлю шкільного приладдя та одягу й взуття для дитини, яка цьогоріч іде до першого класу.

Щоб оформити допомогу в Дії необхідно оновити застосунок, зайти в розділ «Допомога від держави» та «Пакунок школяра». Далі треба обрати дитину, на яку оформлюєте заяву, і заповнити саму заявку на виплату.

Ціни на квартири у новобудовах

За даними ЛУН, загальна медіана вартості квадратного метра в новобудовах столиці за перше півріччя 2025 року майже не змінилась — вона коливається з 53,3 тис. грн у січні до 53,9 тис. грн у липні. Загальна середня ціна в Київській області становить 34,6 тис. грн за кв. м.

Фахівці ЛУН також проаналізували частку зарплати, яку орендарі витрачають на житло. Так, в Ужгороді оренда квартири обходиться в 76% середньої зарплати, у Києві — 61%. Натомість у прифронтових містах цей показник значно нижчий. У Харкові — 18%, а в Запоріжжі — 25%.

Відмітимо, що однією з найуспішніших соціальних програм останніх років стала «єОселя». Утім, через наявні технічні та фінансові обмеження програми постала потреба у масштабній реформі житлового кредитування.

Нова формула розрахунку пенсій

Нардеп Данило Гетманцев заявив , що формулу розрахунку пенсій потрібно переглянути. За його словами, нинішня система призводить до нерівності: пенсії тих, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2000 році, значно менші, ніж у людей, які стали пенсіонерами у 2010-му.

Борги по зарплаті

Як свідчать дані Опендатабот, станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано понад 35 тисяч боргів по заробітній платі. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату. Найчастіше боргують державні підприємства та акціонерні товариства. Найбільше проваджень відкрито на Сумщині, у Києві та Дніпропетровщині.

За даними Vkursi Market BI, у 2024 році комунальний сектор економіки згенерував 825 млн грн збитку. Від’ємний фінансовий результат продемонстрували 24% із майже 10 тисяч зареєстрованих підприємств.

Порушення комендантської години

Кабмін вніс до ВР законопроєкт, який передбачає введення штрафів за порушення комендантської години та інших обмежень, що діють під час воєнного стану. Пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму — воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.

Зарплати суддів

У Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення мінімального посадового окладу для суддів місцевих судів — із нинішніх 57 тисяч до 90 220 гривень. За попередніми розрахунками, реалізація цієї ініціативи у 2026 році потребуватиме додаткових видатків у розмірі 1,37 млрд гривень.

