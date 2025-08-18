Понад 35 тисяч боргів по зарплаті зафіксовано в Україні у серпні 2025 (інфографіка) — Finance.ua
Понад 35 тисяч боргів по зарплаті зафіксовано в Україні у серпні 2025 (інфографіка)

Понад 35 тисяч боргів по зарплаті зафіксовано в Україні у серпні 2025 (інфографіка)
Понад 35 тисяч боргів по заробітній платі працівникам зафіксовано в Україні станом на серпень 2025 року за даними Єдиного реєстру боржників.
Майже 2 тисячі компаній не виплатили працівникам зарплатню, пише Опендатабот.
Хто найчастіше винен зарплату
Найчастіше боргують державні підприємства та акціонерні товариства. Найбільше проваджень відкрито на Сумщині, у Києві та Дніпропетровщині.
35 471 провадження щодо боргів по заробітній платі відкрито в Україні станом на початок серпня 2025 року. Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату.
Найчастіше боржниками є державні підприємства — 11 562 (33%), акціонерні товариства — 10 308 (29%) та товариства з обмеженою відповідальністю — 6 298 (18%).
Лідером за кількістю проваджень стало Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 4 063 відкриті справи.
На другому місці Карпатнафтохім з 1 188 провадженнями,
На третьому місці  — Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — Інжиніринг — 1 015.
7% від загальної кількості проваджень припадає на різні Облавтодори — 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплатню.
А серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплатню мають 2 компанії групи Дмитра Фірташа — по 336 та 2 провадження відповідно.
Загалом частіше за всіх в країні зарплату затримують компанії, що займаються виробництвом машин та устатковання — 5 681 провадження або 16% від загальної кількості. На другому щаблі серед боржників по зарплатні підприємства, що займаються будівництвом — 2 696 або 7,6%. Закривають трійку компанії з виробництва хімічної продукції — 2 670 або 7,5%.
Довідка Finance.ua:

  • В Україні кількість підприємців із податковими боргами зросла майже вдвічі за три роки: з 670 тис. у лютому 2022 до 1,29 млн станом на початок травня 2025. Третина цього приросту сформувалась у березні 2022 року.
  • На початку 2025 року податкові борги мали 42 282 підприємці. Проте з січня до квітня деякі з них взялися за свої борги і закрили їх, тож на травень боржників стало трохи менше — 24 275 (+2%).Загальна сума податкового боргу ФОПів з початку повномасштабної війни зросла майже на 6 млрд грн — майже удвічі.
Тетяна Берегова
