Понад 35 тисяч боргів по зарплаті зафіксовано в Україні у серпні 2025 (інфографіка) — Finance.ua

Понад 35 тисяч боргів по заробітній платі працівникам зафіксовано в Україні станом на серпень 2025 року за даними Єдиного реєстру боржників.

Майже 2 тисячі компаній не виплатили працівникам зарплатню, пише Опендатабот

Хто найчастіше винен зарплату

Найчастіше боргують державні підприємства та акціонерні товариства. Найбільше проваджень відкрито на Сумщині, у Києві та Дніпропетровщині.

35 471 провадження щодо боргів по заробітній платі відкрито в Україні станом на початок серпня 2025 року. Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату.

Найчастіше боржниками є державні підприємства — 11 562 (33%), акціонерні товариства — 10 308 (29%) та товариства з обмеженою відповідальністю — 6 298 (18%).

Лідером за кількістю проваджень стало Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 4 063 відкриті справи.

На другому місці Карпатнафтохім з 1 188 провадженнями,

На третьому місці — Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — Інжиніринг — 1 015.

7% від загальної кількості проваджень припадає на різні Облавтодори — 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплатню.

А серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплатню мають 2 компанії групи Дмитра Фірташа — по 336 та 2 провадження відповідно.

Загалом частіше за всіх в країні зарплату затримують компанії, що займаються виробництвом машин та устатковання — 5 681 провадження або 16% від загальної кількості. На другому щаблі серед боржників по зарплатні підприємства, що займаються будівництвом — 2 696 або 7,6%. Закривають трійку компанії з виробництва хімічної продукції — 2 670 або 7,5%.

В Україні кількість підприємців із податковими боргами зросла майже вдвічі за три роки: з 670 тис. у лютому 2022 до 1,29 млн станом на початок травня 2025. Третина цього приросту сформувалась у березні 2022 року.

На початку 2025 року податкові борги мали 42 282 підприємці. Проте з січня до квітня деякі з них взялися за свої борги і закрили їх, тож на травень боржників стало трохи менше — 24 275 (+2%).Загальна сума податкового боргу ФОПів з початку повномасштабної війни зросла майже на 6 млрд грн — майже удвічі.

