Професії, про які мало хто знає (деталі від Держслужби зайнятості) — Finance.ua

Професії, про які мало хто знає (деталі від Держслужби зайнятості)

Кількість професій в Україні в Класифікаторі, налічує понад 9 тис. найменувань. Тому не дивно, що чимало українців про багато цих професій ніколи навіть і не чули.

Державна служба зайнятості розповідає про такі професії.

Можливо, одна із них сподобається і вам, що визначить кар’єру на багато років вперед.

1. Вулканізаторник.

Попри схожість назв, ніякого відношення до роботи з вулканами цей спеціаліст не має, проте дана професія все ж цікава. Це фахівець, який наносить на різні поверхні захисний шар з гуми або іншого ізоляційного матеріалу. Виконуються такі роботи на шиномонтажній станції.

Професія має два розряди, вищий із них вимагає певного стажу роботи і курсів підвищення кваліфікації. Такі спеціалісти потрібні були в Сумській, Харківській, Чернівецькій та Житомирській областях.

2. Вибірник.

Це працівник, який займається сортуванням сміття. Така робота передбачає візуальний огляд відходів та вилучення з виробничої лінії предметів, що належать до іншої групи переробки відходів. Ця професія ще дуже малопопулярна в Україні, проте вже користується попитом у багатьох країнах світу. Наразі вона не вимагає спеціальної освіти, працівники проходять коротке навчання перед початком роботи. Таку вакансію пропонував Житомирський центр зайнятості.

3. Десинатор.

Перша професія у списку, яка найчастіше вимагає вищої освіти за напрямами дизайн, художнє мистецтво чи програмування. Такий працівник займається розробкою малюнків для друку або вишивки на тканинах. Десинатор відповідає за укладання програм для обладнання, яке використовується у виробництві. З початку року такого працівника шукали у Хмельницькій області.

4. Каштелян.

Слово «kasztelan» з’явилося в 14 столітті в Королівстві Польському. У той час це була посада найнижчого рангу територіального чиновника. Зараз ця професія передбачає відповідального за розподіл білизни та інших предметів інвентарю в різних установах, а також ведення цією людиною відповідної документації.

Цього року таку посаду Державна служба зайнятості пропонувала 67 разів. В основному на неї запрошують дитячі садочки. Найчастіше для отримання роботи потрібна базова загальна середня освіта, досвід не вимагається.

5. Маркшейдер.

Назва професії походить від німецьких слів mark — «межа» чи «кордон» і scheiden — «розділяти». Це, як правило, гірничий інженер чи технік, відповідно для такої посади потрібна вища чи середня технічна освіта. Такий фахівець працює у галузі гірничої справи та займається просторово-геометричними вимірюваннями в надрах землі та на її поверхні. Маркшейдер потребує знань про методологію геодезії, гірничої справи та геології. Надзвичайно цікава професія, яка була представлена у Службі зайнятості 16 разів.

Фахівці Державної служби зайнятості прогнозують , що після завершення війни структура попиту залишиться подібною. Найбільше шукатимуть тих, хто зможе забезпечити відновлення країни та її розвиток.

Армія залишиться ключовим роботодавцем

Навіть після завершення активної фази бойових дій, армія потребуватиме стабільного поповнення. Підготовка військових фахівців стане довшою, а вимоги до новобранців — вищими. Йдеться про забезпечення безпеки в нових умовах, зокрема на звільнених територіях.

Медики

Система охорони здоров’я зіткнеться з підвищеним навантаженням. У лікарнях бракує кадрів, особливо хірургів, кардіологів, фізіотерапевтів, спеціалістів з масажу та реабілітації. Їхня роль буде критичною в післявоєнний період.

Будівельники

Будівельна галузь — одна з найважливіших для повоєнного відновлення. Роботодавці вже зараз формують попит на зварювальників, малярів, мулярів, слюсарів, штукатурів, теслярів, сантехніків та інших представників будівельних професій.

