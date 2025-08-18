Понад 2 тисячі комунальних підприємства України працюють збитково — дослідження Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Понад 2 тисячі комунальних підприємства України працюють збитково — дослідження

У 2024 році комунальний сектор економіки згенерував 825 млн грн збитку. Від’ємний фінансовий результат продемонстрували 24% із майже 10 тисяч зареєстрованих підприємств.

За даними сервісу аналізу ринків у реальному часі VKURSI Market BI , сукупний дохід 9 890 діючих в Україні комунальних підприємств у 2024 році збільшився на 200 млрд грн у порівнянні з 2023 роком та сягнув 423 млрд грн.

Водночас загальний фінансовий результат комунального сектору економіки був від’ємним. Так, у 2024 році збиток склав 825 млн грн.

Цікаво, що у 2023 прибуток комунальної сфери становив 97 млрд грн. Такий виразний контраст між показниками прибутку комунальної сфери у 2023 і 2024 року спричинений не менш вражаючим контрастом прибутку Київського метрополітену. Так, у 2023 році підприємство отримало прибуток у розмірі 101,7 млрд грн, а у 2024 році фінансовий результат сягнув 389 млн грн.

Із загальної кількості комунальних підприємств 18 показали прибуток у діапазоні від 100 млн грн до 4,7 млрд грн, 222 отримали від 10 млн грн до 100 млн грн, 40 відзвітували про збитки від 100 млн грн до 1,7 млрд грн.

Таким чином:

33% комунальних підприємств показали прибуток;

24% зафіксували збитки;

43% не відобразили прибуток (деякі комунальні підприємства звітують у формі, яка містить лише дохід, або не мають на меті отримання прибутку).

ТОП- 5 регіонів-лідерів за найбільшим сукупним прибутком увійшли комунальні підприємства Києва:

101 підприємство отримало 8,9 млрд грн.

У Вінницькій області 171 комунальне підприємство отримало 330 млн грн прибутку.

В Одеській області 237 підприємств закумулювали 276 млн грн, у Сумській — 120 комунальних підприємств задекларували 243 млн грн, а в Черкаській області 122 підприємства разом отримали 159 млн грн прибутку.

Найбільший прибуток комунальні підприємства отримали у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — 3 млрд грн. У транспорті та логістиці прибуток склав 1 млрд грн.

У сфері операцій з нерухомим майном підприємства задекларували 221 млн грн, у фінансовій та страховій діяльності — 48 млн грн, а в державному управлінні, обороні та соціальному страхуванні — 37 млн грн.

Найзбитковіші комунальні підприємства займаються водопостачанням, обслуговуванням каналізації та поводженням з відходами — 3,1 млрд грн. У постачанні електроенергії та газу збитки сягнули 800 млн грн.

Комунальні підприємства, які працюють у будівництві, втратили 500 млн грн. А у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 400 млн грн, а в інформаційних і телекомунікаційних послугах — 200 млн грн.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, що 28 серпня втрачає чинність Господарський кодекс. Закон № 4196-IX про регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період вимагає протягом перехідного періоду перетворити державні та комунальні унітарні підприємства в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

Проте, для комунальних підприємств громади самостійно визначатимуть доцільність трансформації. Майно таки підприємств має бути інвентаризоване та внесене до статутного капіталу нових організаційно-правових форм. Йдеться також про заборону на створення нових комунальних підприємств: лише у формі ТОВ або АТ.

